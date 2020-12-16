Как я наткнулась на могилы во дворах. Что скрывает одна маленькая деревня под Слуцком

«Кур'ер» регулярно ездит по разным направлениям Слуцкого района, чтобы познакомиться с жителями деревень, рассказать о себе, познакомить с нашей газетой. Многие с радостью принимают наши печатные номера, высказывают мнение. Так, в один из таких дней я с водителем отправилась в сторону Сорогского сельского совета, где по дороге наткнулась на маленькую деревню «с сюрпризом».

Деревня Чирвоная Сторонка расположилась в 25 км от Слуцка и оказалась практически пустой. Из небольшого количества домов лишь три-четыре выглядели жилыми. Остальные либо используются под дачи, либо полностью заброшены. Но удивило не это.

Меня поразило, что в некоторых дворах были могилы. Как так получилось? Ведь это довольно необычное соседство для жителей. Выглядит это всё интересно, но жутковато.

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Приглядевшись, я поняла, что могилы достаточно старые. И дома, рядом с которыми они расположены, тоже.

Рассмотреть удалось не всё, на чужие участки заходить я не стала. Сфотографировала то, до чего смогла «дотянуться». Одна из могил вообще находилась в кустах, но при этом заброшенной не выглядела.

В моей голове крутилось множество вопросов: кто здесь жил, чем занимались люди, какой была деревня в прошлом, почему захоронение именно во дворе?

Из жителей я познакомилась с двумя женщинами. Обе получили дома в наследство от родителей. Живут в деревне не постоянно, а наездами, поэтому, к моему сожалению, ничего про могилы рассказать они не смогли. По словам случчанок, в Чирвоной Сторонке есть только одна женщина, которая может хоть что-то знать про деревню, рассказать её историю, но она уехала по делам в город.

Дожидаться её приезда я не стала, так как соседки не знали, когда может вернуться эта женщина. Я оставила свои контакты, но за неделю мне никто так и не перезвонил.

Единственное, что обе жительницы повторяли, — могилы здесь остались после Великой Отечественной войны. Недалеко от деревни, 1,5 километра юго-западнее, находилась ещё одна — Левище. Загуглив, всё, что получилось узнать, это что фашисты погубили её жителей и сожгли деревню (28 дворов). В 1982 году на месте бывшей деревни была установлена стела. Досталось и Чирвоной Сторонке — она пострадала наполовину. Мне так и не удалось разгадать тайну этой деревни. Может, кто-то из читателей знает что-либо про Чирвоную Сторонку и хочет поделиться с читателями «Кур'ера» этой интересной историей жизни деревни? Мы всегда рады обратной связи.