В ЖКХ говорят, что собаку в центре Слуцка не убили, а временно обездвижили, чтобы отвезти в вольер

Днём 15 декабря две наши читательницы сообщили в редакцию, что в центре Слуцка на глазах у детей убили собаку. В ЖКХ «Кур'еру» рассказали, что безнадзорных животных не убивают в городе, а временно обездвиживают и увозят в вольер. Однако волонтёры и очевидица уверены, что вчера щенок именно умер.

Как должны отлавливать безнадзорных животных

По словам сотрудника ЖКХ, это осуществляет специальный работник по заявке. У него есть с собой соответствующие документы. Из пневматического устройства он стреляет шприцем со специальным лицензированным препаратом. Дозу работник рассчитывает исходя из веса собаки. Животное при этом не чувствует боли, оно просто засыпает. Его забирают и увозят в вольер. Держат 5 дней. Если никто не явится за собакой, её усыпляют.

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То, что это происходит днём, — законно, так как отловом сотрудники занимаются в своё рабочее время, а на заявку должны реагировать быстро.

«Задумайтесь, откуда берутся бродячие собаки. Вам когда-нибудь звонили и жаловались на то, что, например, соседи издеваются над собакой или кто-то выкинул собаку? Вряд ли. А когда человек по заявке делает свою работу — сразу жалуются», — добавил собеседник.

Волонтёры: это неправда, собака умерла

Слуцкие волонтёры и очевидица происшествия говорят, что версия ЖКХ — неправда.

«Собака именно умерла, в конвульсиях, посмотрите на фото. Там совсем не похоже, что она спит», — сказала Валентина, которая прислала нам фото собаки.

По её словам, позже Валентина позвонила на предприятие по благоустройству, но ей там сказали, что не знают, где собака, а мастер, который этим занимается, — на больничном.

Это был щенок, ему искали передержку

Слуцкие волонтёры в комментариях к посту «Кур'ера» в Instagram написали, что узнали животное:

«Это ещё щенок, очень добродушный. Мы искали для него временное или постоянное место. Но отзывов не было совсем. Уже готовы были взять в квартиру к 17-ти котам, но не успели… Случчане, пожалуйста, откликайтесь на призывы о передержке, ведь это 100%-ный шанс для животного выжить».