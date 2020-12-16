«Чиновники идут по простейшему пути». Житель Слуцка про запрет на продажу салютов и к чему он может привести

На сайте газеты 16.12.2020 г. прочёл сообщение о запрете в Слуцке продажи салютов и бенгальских огней. Что можно сказать по этому поводу? Дурость, до которой не могли, мне кажется, додуматься в своё время даже коммунисты, у которых в подобных случаях был всегда действенный приём — запрет.

Вместо того, чтобы эту проблему изучить, подумать и принять разумное решение, чиновники и в наше время принимают дурацкое решение: идут по простейшему пути — вместо запрета преждевременного и неправильного применения салютов, петард и бенгальских огней и неотвратимого наказания за это принято решение запретить их продажу. Правильно — лучше перекланяться, чем недокланяться.

Реклама

Ведь это решение может привести к ещё большей беде: молодёжь начнёт изготавливать так называемые самопалы (самодельные взрывпакеты), чем, помню, занималась молодёжь в 70-х, 80-х годах, когда подобные атрибуты новогодних праздников не продавались. Сколько случалось увечий?! Забыли или поздно родились? Позор таким решениям!

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».