«Я хочу, чтобы те, кто умер, вернулись ко мне». Что пишут слуцкие дети Деду Морозу «Кур'ера»

Уже скоро мы расскажем, кто получит подарки от Деда Мороза «Кур'ера». А пока с удовольствием читаем письма детей, в которых они делятся своим сокровенным.

Напоминаем, что письма мы принимаем до 20 декабря включительно.

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Гордей: «Хочу, чтобы мои родные перестали умирать и болеть»

Привет, Дед Мороз. Мне 5 лет. Моя семья любит Новый год. Семья большая: мама, папа, сестричка, братик. Вся моя семья тебя очень любит. Она хочет, чтобы ты наварил побыстрее снега, потому что два денёчка он побыл, а потом растаял из-за дождика. Я хочу с братиком играть в снежки, делать с ним башни из снега, снеговиков.

Дед Мороз, не забудь, что моя семья любит Новый год и ждёт, пока ты принесёшь подарки. Я хочу много подарков. Я хочу увидеть, как ты пролетаешь по небу, увидеть твои санки, твоих оленей. И я буду сильно рад костюму робота или какому-нибудь другому. Мы тебя ждём, мы скоро будем готовить имбирные пряники.

Я в этом году очень сильно помогал всем, но иногда у меня не получалось. Но я старался. Я забыл о самом главном. Дедушка Мороз, я хочу, чтобы все мои родные перестали умирать и болеть и чтобы они не старели, а те, кто умер, вернулись ко мне.

Захар Карпейчик: «Я делаю разные трюки и снимаю видеоролики»

Здравствуйте! Мне 10 лет. Я учусь в 5-м классе во 2-й гимназии. Учёба мне даётся не очень хорошо. Мой любимый предмет — физкультура, самый сложный предмет для меня — это немецкий язык, но я обещаю в следующем году исправиться и наверстать учёбу.

Я занимаюсь вольной борьбой, принимал участие в соревнованиях. Моё хобби — кататься на трюковом самокате, делать разные трюки. Ещё я снимаю видеоролики.

Целый год я помогал маме и бабушке, а ещё постоянно хожу для соседки в магазин.

Была одна весёлая история. Мой один друг рассказал, что у него в люк упали 10 рублей, и мы со вторым моим другом решили их достать, залезли в люк, а там оказался купон из Pizza Smile, посмеялись. Вот такая история.

Плохая история была такая. Мы с друзьями залезли на чужой забор и рвали ягоды, пока нас бабка с палкой не прогнала.

На Новый год очень хочу, чтобы Дедушка Мороз подарил мне планшет.

Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать всем здоровья, успехов, исполнения желаний.

Вика Криводубская: «Желаю тебе здоровья и счастья»

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Мне 7 лет. Я учусь во втором классе, я стараюсь учиться и вести себя хорошо. Помогаю маме и друзьям. Хочу пожелать тебе здоровья и счастья.

Подари мне, пожалуйста, новый телефон. Но если не можешь, то можно лего-дом. Спасибо, дорогой Дедушка.

Что надо сделать, чтобы поучаствовать в акции

В акции участвуют дети от 3 до 12 лет.

Письма пишут дети, а не родители. Если ребёнок не умеет писать — принимаем видео.

В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):

имя, фамилию ребёнка, возраст;

чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;

какой подарок желает к Новому году (этот пункт, прежде всего, на заметку родителям);

поздравление с наступающим Новым годом.

Новогодний подарок для Дедушки Мороза желателен, но не обязателен. Главное — рисует, создаёт и творит ребёнок, а родители лишь помогают.