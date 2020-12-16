«Я хочу, чтобы те, кто умер, вернулись ко мне». Что пишут слуцкие дети Деду Морозу «Кур'ера»

Виктория Капская
-
0

Уже скоро мы расскажем, кто получит подарки от Деда Мороза «Кур'ера». А пока с удовольствием читаем письма детей, в которых они делятся своим сокровенным.

Напоминаем, что письма мы принимаем до 20 декабря включительно.

Реклама

«Я хочу, чтобы те, кто умерли, вернулись ко мне». Что пишут слуцкие дети Деду Морозу

Гордей: «Хочу, чтобы мои родные перестали умирать и болеть»

Привет, Дед Мороз. Мне 5 лет. Моя семья любит Новый год. Семья большая: мама, папа, сестричка, братик. Вся моя семья тебя очень любит. Она хочет, чтобы ты наварил побыстрее снега, потому что два денёчка он побыл, а потом растаял из-за дождика. Я хочу с братиком играть в снежки, делать с ним башни из снега, снеговиков.

Дед Мороз, не забудь, что моя семья любит Новый год и ждёт, пока ты принесёшь подарки. Я хочу много подарков. Я хочу увидеть, как ты пролетаешь по небу, увидеть твои санки, твоих оленей. И я буду сильно рад костюму робота или какому-нибудь другому. Мы тебя ждём, мы скоро будем готовить имбирные пряники.

Я в этом году очень сильно помогал всем, но иногда у меня не получалось. Но я старался. Я забыл о самом главном. Дедушка Мороз, я хочу, чтобы все мои родные перестали умирать и болеть и чтобы они не старели, а те, кто умер, вернулись ко мне.

Захар Карпейчик: «Я делаю разные трюки и снимаю видеоролики»

Здравствуйте! Мне 10 лет. Я учусь в 5-м классе во 2-й гимназии. Учёба мне даётся не очень хорошо. Мой любимый предмет — физкультура, самый сложный предмет для меня — это немецкий язык, но я обещаю в следующем году исправиться и наверстать учёбу.

Я занимаюсь вольной борьбой, принимал участие в соревнованиях. Моё хобби — кататься на трюковом самокате, делать разные трюки. Ещё я снимаю видеоролики.

Целый год я помогал маме и бабушке, а ещё постоянно хожу для соседки в магазин.

Была одна весёлая история. Мой один друг рассказал, что у него в люк упали 10 рублей, и мы со вторым моим другом решили их достать, залезли в люк, а там оказался купон из Pizza Smile, посмеялись. Вот такая история.

Плохая история была такая. Мы с друзьями залезли на чужой забор и рвали ягоды, пока нас бабка с палкой не прогнала.

На Новый год очень хочу, чтобы Дедушка Мороз подарил мне планшет.

Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать всем здоровья, успехов, исполнения желаний.

Вика Криводубская: «Желаю тебе здоровья и счастья»

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Мне 7 лет. Я учусь во втором классе, я стараюсь учиться и вести себя хорошо. Помогаю маме и друзьям. Хочу пожелать тебе здоровья и счастья.

Подари мне, пожалуйста, новый телефон. Но если не можешь, то можно лего-дом. Спасибо, дорогой Дедушка.

Что надо сделать, чтобы поучаствовать в акции

  • В акции участвуют дети от 3 до 12 лет.
  • Письма пишут дети, а не родители. Если ребёнок не умеет писать — принимаем видео.

В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):

  • имя, фамилию ребёнка, возраст;
  • чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;
  • какой подарок желает к Новому году (этот пункт, прежде всего, на заметку родителям);
  • поздравление с наступающим Новым годом.

Новогодний подарок для Дедушки Мороза желателен, но не обязателен. Главное — рисует, создаёт и творит ребёнок, а родители лишь помогают.

В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.

Контакты

Письма присылайте:

  • на электронный адрес: vika@kurjer.info;
  • на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4;
  • приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.

Видео присылайте:

  • на электронную почту: vika@kurjer.info;
  • в Instagram @kurjer;
  • на Viber (+375 33) 318 99 30.

Если вы хотите стать партнёром — звоните (8 033) 318 99 30 (Виктория).

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получат хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.

1.Евгений Романов, ночной клуб Parking

  • Адрес: ул. Виленская, 10.
  • Телефон: +375 (33) 664 69 36.

2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»

  • Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.

3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»

  • Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
  • Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.

4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»

  • Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).
  • Телефон: +375 (29) 317 43 46.

5. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»

  • Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».
  • Телефон: +375 (29) 525 43 21.

6. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

  • Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.
  • Телефон: +375 (44) 777 33 44.

7. Магазин детских товаров «Карапуз»

  • Адрес: ул. Ленина, 126−1.
  • Телефон: + 375 (25) 529 41 03, + 375 (17 95) 6 40 33.

8. Театр моды Vershina (Слуцк, Солигорск)

  • Телефоны: +375 (29) 675 675 3, +375 (29) 765 765 0.

9. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»

  • Адрес: ул. Ленина 212.
  • Телефон: +375 (29) 768 26 08.

10. Блогеры Ксения Ивашко, Наталья Нарывская и Алёна Корбут

11. Праздничное агентство Time-Out

  • Адрес: Слуцк, ул. П. Коммуны, 2−1 (ТЦ «Маяк»).
  • Телефон: + 375 (25) 633 12 05.
  • Instagram: @time_out.by.