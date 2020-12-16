«Я хочу, чтобы те, кто умер, вернулись ко мне». Что пишут слуцкие дети Деду Морозу «Кур'ера»

Уже скоро мы расскажем, кто получит подарки от Деда Мороза «Кур'ера». А пока с удовольствием читаем письма детей, в которых они делятся своим сокровенным.
Напоминаем, что письма мы принимаем до 20 декабря включительно.
Гордей: «Хочу, чтобы мои родные перестали умирать и болеть»
Привет, Дед Мороз. Мне 5 лет. Моя семья любит Новый год. Семья большая: мама, папа, сестричка, братик. Вся моя семья тебя очень любит. Она хочет, чтобы ты наварил побыстрее снега, потому что два денёчка он побыл, а потом растаял из-за дождика. Я хочу с братиком играть в снежки, делать с ним башни из снега, снеговиков.
Дед Мороз, не забудь, что моя семья любит Новый год и ждёт, пока ты принесёшь подарки. Я хочу много подарков. Я хочу увидеть, как ты пролетаешь по небу, увидеть твои санки, твоих оленей. И я буду сильно рад костюму робота или какому-нибудь другому. Мы тебя ждём, мы скоро будем готовить имбирные пряники.
Я в этом году очень сильно помогал всем, но иногда у меня не получалось. Но я старался. Я забыл о самом главном. Дедушка Мороз, я хочу, чтобы все мои родные перестали умирать и болеть и чтобы они не старели, а те, кто умер, вернулись ко мне.
Захар Карпейчик: «Я делаю разные трюки и снимаю видеоролики»
Здравствуйте! Мне 10 лет. Я учусь в 5-м классе во 2-й гимназии. Учёба мне даётся не очень хорошо. Мой любимый предмет — физкультура, самый сложный предмет для меня — это немецкий язык, но я обещаю в следующем году исправиться и наверстать учёбу.
Я занимаюсь вольной борьбой, принимал участие в соревнованиях. Моё хобби — кататься на трюковом самокате, делать разные трюки. Ещё я снимаю видеоролики.
Целый год я помогал маме и бабушке, а ещё постоянно хожу для соседки в магазин.
Была одна весёлая история. Мой один друг рассказал, что у него в люк упали 10 рублей, и мы со вторым моим другом решили их достать, залезли в люк, а там оказался купон из Pizza Smile, посмеялись. Вот такая история.
Плохая история была такая. Мы с друзьями залезли на чужой забор и рвали ягоды, пока нас бабка с палкой не прогнала.
На Новый год очень хочу, чтобы Дедушка Мороз подарил мне планшет.
Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать всем здоровья, успехов, исполнения желаний.
Вика Криводубская: «Желаю тебе здоровья и счастья»
Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Мне 7 лет. Я учусь во втором классе, я стараюсь учиться и вести себя хорошо. Помогаю маме и друзьям. Хочу пожелать тебе здоровья и счастья.
Подари мне, пожалуйста, новый телефон. Но если не можешь, то можно лего-дом. Спасибо, дорогой Дедушка.
Что надо сделать, чтобы поучаствовать в акции
- В акции участвуют дети от 3 до 12 лет.
- Письма пишут дети, а не родители. Если ребёнок не умеет писать — принимаем видео.
В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):
- имя, фамилию ребёнка, возраст;
- чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;
- какой подарок желает к Новому году (этот пункт, прежде всего, на заметку родителям);
- поздравление с наступающим Новым годом.
Новогодний подарок для Дедушки Мороза желателен, но не обязателен. Главное — рисует, создаёт и творит ребёнок, а родители лишь помогают.
В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.
Контакты
Письма присылайте:
- на электронный адрес: vika@kurjer.info;
- на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4;
- приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.
Видео присылайте:
- на электронную почту: vika@kurjer.info;
- в Instagram @kurjer;
- на Viber (+375 33) 318 99 30.
Если вы хотите стать партнёром — звоните (8 033) 318 99 30 (Виктория).
Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»
К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получат хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.
1.Евгений Романов, ночной клуб Parking
- Адрес: ул. Виленская, 10.
- Телефон: +375 (33) 664 69 36.
2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»
- Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.
3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»
- Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
- Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.
4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»
- Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).
- Телефон: +375 (29) 317 43 46.
5. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»
- Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».
- Телефон: +375 (29) 525 43 21.
6. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
- Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.
- Телефон: +375 (44) 777 33 44.
7. Магазин детских товаров «Карапуз»
- Адрес: ул. Ленина, 126−1.
- Телефон: + 375 (25) 529 41 03, + 375 (17 95) 6 40 33.
8. Театр моды Vershina (Слуцк, Солигорск)
- Телефоны: +375 (29) 675 675 3, +375 (29) 765 765 0.
9. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»
- Адрес: ул. Ленина 212.
- Телефон: +375 (29) 768 26 08.
10. Блогеры Ксения Ивашко, Наталья Нарывская и Алёна Корбут
11. Праздничное агентство Time-Out
- Адрес: Слуцк, ул. П. Коммуны, 2−1 (ТЦ «Маяк»).
- Телефон: + 375 (25) 633 12 05.
- Instagram: @time_out.by.