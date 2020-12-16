НФК «Крумчачы» оспаривают победу «Слуцка» в первом стыковом матче. Местной команде грозит техническое поражение со счётом 0:3

Во вторник, 15 декабря, состоялся первый тур переходных матчей за право участия в высшей лиге в сезоне 2021 года. ФК «Слуцк» обыграл на выезде НФК «Крумкачы» (Минск) со счётом 2:0. Казалось, случчане подошли к ответному противостоянию с хорошей форой, но «Крумкачы» направили в федерацию футбола (АБФФ) протест, в котором указали, что за «Слуцк» играли дисквалифицированные футболисты. Теперь счёт матча может изменится и, увы, не в пользу «Слуцка». Случчанам грозит техническое поражение со счётом 0:3.

В игре приняли участие Егор Семенов и Умар Бала Мухаммед. В матче 29-го тура Семенов и Бала получили жёлтые карточки, которые стали для них шестыми с начала чемпионата.

Согласно статье 32 Регламента чемпионата Беларуси, первые четыре жёлтые карточки автоматически влекут за собой дисквалификацию футболиста на следующий матч. Каждые последующие две жёлтые карточки также автоматически влекут за собой временную дисквалификацию на следующий матч.

Семенов и Мухаммед должны были пропускать следующий матч своей команды, а именно игру 30-го тура против «Смолевичей». Бюро исполкома АБФФ приняло решение (протокол № 65 от 27.11.2020) об отмене проведения указанного матча, в связи с чем следующим матчем для «Слуцка» стала игра с «НФК Крумкачы».

«Крумкачы» ссылаются на пункт 3.11.9 статьи 3 Регламента, который гласит, что дисциплинарные санкции в виде жёлтых карточек, полученных в ходе чемпионата, при проведении дополнительного матча (турнира) не учитываются. Не отбытые дисквалификации, назначенные в ходе чемпионата, переносятся на дополнительный матч (турнир). Об этом же свидетельствует пункт 8 статьи 20.

Также клуб из Минска ссылается на статью 20 Регламента, в котором объясняется, что означает дисквалификация игрока.

Пункт 2.14 статьи 4 сообщает, что в случае участия в матче футболиста без соответствующего допуска и права либо дисквалифицированного футболиста результат матча аннулируется, виновной команде засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде-сопернице присуждается победа со счётом 3:0.

Также «Крумкачы» отмечают, что в программе СОМЕТ оба игрока имели по одному матчу неотбытой временной дисквалификации перед стыковым матчем.