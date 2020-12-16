16 декабря в Палате представителей рассматривают законопроект, который внесёт изменения в расчёт минимальной зарплаты, сообщает телеграм-канал Минтруда и соцзащиты.

Также планируется отменить такой социальный норматив, как минимальный потребительский бюджет, и привязать все зависевшие от него выплаты и критерии предоставления отдельных видов соцпомощи к бюджету прожиточного минимума.

Законопроект предлагает сделать бюджет прожиточного минимума «единым критерием при формировании и реализации государственной политики регулирования уровня жизни». А минимальный потребительский бюджет будет отменён.

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Структура бюджета прожиточного минимума будет пересматриваться не раз в пять лет, а раз в три года.



В связи с новшествами изменятся и подходы к установлению минимальной зарплаты. Она должна быть не ниже 30% прогнозного значения средней зарплаты по стране.

В нынешнем году минимальная зарплата составляет 375 рублей. Наниматели не имеют права платить меньше этой суммы тем, кто работает на полную ставку. По последним данным Белстата за октябрь, средняя зарплата в стране равна 1285 рублям. По правилам, которые предлагаются законопроектом, «минималка» сейчас составляла бы порядка 385,5 рубля.