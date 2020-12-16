Идея № 6. Подарочный сертификат в «Город Красоты»

Думаете, что подарить близкому человеку на Новый год? СТОП! Мы придумали за вас!



ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ — отличная идея подарка! И вот почему:

• вместе с сертификатом вы дарите ВЫБОР — получатель сертификата может сам выбрать услуги, на которые его использовать;

• вы сэкономите время — не придётся бегать в поисках подарка, подарочный сертификат можно приобрести очень быстро;

• вы сэкономите средства — сумму подарочного сертификата можно выбрать из предложенных номиналов;

• сертификат — это двойная радость, поскольку он дарит положительные эмоции и в момент вручения, и в момент использования на услуги;

• сертификат — это самый универсальный подарок, его можно презентовать и руководителю, и деловому партнёру, и близкому другу, и мужчине, и женщине независимо от статуса и возраста;

• сертификат «Города Красоты» можно использовать не только в Слуцке, но и в любом из 12 салонов в Минске.

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Контакты:

Адрес: г. Слуцк, ул. Копыльская, 12

Телефоны: +37 529 152 65 85; +375 179 521 555

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00

Сайт:gorod-krasoty.by

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