В Слуцкий ЦГиЭ поступили новые детекторы для регистрации радона. Жители частного сектора и первых этажей многоэтажек, которые хотели бы у себя их установить, могут обратиться в санслужбу (ул. Копыльская, 25) 16 и 17 декабря.

Об этом «Кур'еру» рассказала Светлана Игнатович, заместитель главного врача Слуцкого ЦГиЭ.

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«Детекторы безопасные, специальной установки не требуют, отдаются в руки и сопровождаются инструкцией», — пояснила Светлана Игнатович.

Номер телефона для справок: (801 795) 3 03 60.

Напомним, что в феврале этого года в Слуцке начался проект по исследованию газа радона в жилых домах. Учёные и медики выбрали наш город в качестве модельного. Для этого в домах и социальных учреждениях установили 150 датчиков. Уже есть первые результаты испытаний и выводы экспертов. А сейчас испытания продолжаются.