Врачи назвали бороду Деда Мороза самым опасным новогодним аксессуаром

Борода обязательного новогоднего персонажа — Деда Мороза — во время пандемии коронавируса становится опасным реквизитом, поэтому не стоит находиться к нему слишком близко. Медики полагают, что в настоящее время многие части праздничных костюмов могут представлять определённую угрозу.

«Борода из ваты», красный тулуп и уютные варежки Деда Мороза — привычные атрибуты главного героя новолетия — сегодня могут стать бомбой замедленного действия, ведь коронавирус способен жить на ткани и в сходных материалах", — приводит РИА Новости мнение Ольги Ненастиной, врача-эпидемиолога.

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Коронавирус может жить на тканевых поверхностях от нескольких часов до одной недели. Продолжительность зависит от многих факторов, в частности, типа материала и условий окружающей среды. На хлопке высыхание вируса происходит быстрее, на синтетике — дольше. Осложняется ситуация и тем, что если гладкие материалы можно протереть дезраствором, то ткань попросту впитает его в себя.

Благоприятствует жизни коронавируса и влажная среда, поэтому медики не рекомендуют обниматься с любимым новогодним персонажем. Особенно это опасно в торговых центрах, где, несмотря на свою сказочную сущность, Дед Мороз волне может быть вспотевшим.

«Важно понимать, что для коронавируса благоприятна влажная среда, при высыхании он погибает. Поэтому, встретив слегка запотевшего Деда Мороза в торговом центре, не спешите кидаться ему в объятия», — советует Ненастина.

Медики предупреждают, что такие вещи, как головной убор, маска и костюм, должны быть индивидуальными, и в условиях пандемии использование чужих может быть небезопасно. Прикладывая их к глазам или рту, люди рискуют получить коронавирус на слизистую.

Кроме того, специалисты напомнили, что в непроветриваемых и небольших помещениях вирус распространяется значительно быстрее.

Отвечая на вопрос, насколько велика вероятность заразиться коронавирусом при передаче друг другу новогодних аксессуаров, например, бороды Деда Мороза, маскарадных масок, головных уборов, Владислав Жемчугов, врач-иммунолог, сказал: «Вероятность большая, делать этого точно не стоит. Прикладывая эти предметы ко рту и глазам, люди рискуют через слизистую получить заражающую дозу вируса».