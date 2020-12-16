Молодые кошечки и котики ищут хозяина и дом

Эти молодые кошечки и котики хотят стать лучшими друзьями для тех, кто возьмёт их к себе жить. Долгими зимними вечерами они готовы развлекать своих новых хозяев, петь им песни и любить.

В тему: Ищем хозяина и дом, а взамен обещаем любить свою новую семью. Люди, отзовитесь

Котик, 3 месяца, здоров, обработан от паразитов. Шустрый и игривый, приучен к лотку. Телефон для связи: (8029) 935 84 65.

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Кошечка, 4,5 месяца, очень ласковая. По достижении возраста поможем стерилизовать. Телефон для связи: (8044) 458 99 02.

Котик, 3 месяца, обработан от паразитов, приучен к лотку, игривый. Телефон для связи: (8029) 935 84 65.

Что делать, если ваша кошка/собака родила и вы не хотите выбрасывать детёнышей, читайте здесь.