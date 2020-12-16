Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 17 декабря. Обзор

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«Кур'ер» выпустил фирменную карту, в которой собрал много скидок

После того как за два месяца все карты Lampa были распроданы, мы часто получали вопросы: «А будут ли ещё карты?», «А можно сделать что-то подобное, но не только для женщин?». И мы выпустили карту «Кур`ера».

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Идеи подарков на Новый год!

Новый год мы ждём с надеждой, что он принесёт перемены к лучшему. И готовимся накрыть праздничный стол, который у некоторых хозяек обернётся солидной брешью в бюджете. Как недорого и со вкусом накрыть новогодний стол, рассказала случчанка Регина.В среду‚ 23 декабря‚ исполняется 55 лет‚ когда на Слуцком сахарорафинадном заводе получили первую партию сахара. Накануне юбилея Осип Дапиро, проработавший на предприятии более 50 лет, из них 23 года — председателем наблюдательного совета ОАО‚ рассказал‚ как развивалось предприятие.Забалаць — маленькая прыгожая вёска, якая раскінулася ў адну вуліцу непадалёк ад ракі Случ. Менавіта тут нарадзілася і вырасла маці знакамітых слуцкіх мастакоў Міхаіла і Уладзіміра Басалыгаў. Яе дзявочае прозвішча Палазнік. Карэспандэнт «Кур'ера» прыехала ў вёску халоднай раніцай лістапада.

В этом году все как никогда ждут Нового года. Хочется радости и праздника. А что помогает создать новогоднее настроение? Конечно же, подарки! Совместно с партнёрами «Кур'ер» подготовил идеи подарков на любой вкус и кошелёк.