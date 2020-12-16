Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 17 декабря. Обзор

Отдел новостей
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Проходит подписная кампания на 2021 год!

«Кур'ер» — за крепкое здоровье своих читателей! Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку! Берегите себя и читайте «Кур'ер».

  • Подписной индекс — 64 066. Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.
  • Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур'ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

  • бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;
  • бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 кв.см.);
  • СКИДКИ: 10% - на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% - на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

«Кур'ер» выпустил фирменную карту, в которой собрал много скидок

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 17 декабря. Обзор, Слуцк

После того как за два месяца все карты Lampa были распроданы, мы часто получали вопросы: «А будут ли ещё карты?», «А можно сделать что-то подобное, но не только для женщин?». И мы выпустили карту «Кур`ера».

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Как накрыть новогодний стол за 60 рублей

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 17 декабря. Обзор, Слуцк
Фото: pixabay.com
Новый год мы ждём с надеждой, что он принесёт перемены к лучшему. И готовимся накрыть праздничный стол, который у некоторых хозяек обернётся солидной брешью в бюджете. Как недорого и со вкусом накрыть новогодний стол, рассказала случчанка Регина.

История комбината как история жизни

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 17 декабря. Обзор, Слуцк
Осип Дапиро. Фото: Алесь Достанко
В среду‚ 23 декабря‚ исполняется 55 лет‚ когда на Слуцком сахарорафинадном заводе получили первую партию сахара. Накануне юбилея Осип Дапиро, проработавший на предприятии более 50 лет, из них 23 года — председателем наблюдательного совета ОАО‚ рассказал‚ как развивалось предприятие.

Вандроўкі па малых вёсках: Забалаць

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 17 декабря. Обзор, Слуцк
Фота: Святлана Праўдзінская
Забалаць — маленькая прыгожая вёска, якая раскінулася ў адну вуліцу непадалёк ад ракі Случ. Менавіта тут нарадзілася і вырасла маці знакамітых слуцкіх мастакоў Міхаіла і Уладзіміра Басалыгаў. Яе дзявочае прозвішча Палазнік. Карэспандэнт «Кур'ера» прыехала ў вёску халоднай раніцай лістапада.

Идеи подарков на Новый год!

В этом году все как никогда ждут Нового года. Хочется радости и праздника. А что помогает создать новогоднее настроение? Конечно же, подарки! Совместно с партнёрами «Кур'ер» подготовил идеи подарков на любой вкус и кошелёк.

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 17 декабря. Обзор, Слуцк