Главу Белорусской ассоциации журналистов вызвали на допрос по делу о причинении вреда нацбезопасности

Центральный аппарат Следственного комитета вызвал на допрос 16 декабря Андрея Бастунца, председателя Белорусской ассоциации журналистов, сообщается на сайте БАЖ.

Андрея Бастунца вызывают на допрос в 10 утра в качестве свидетеля по уголовному делу, заведённому по ст. 361 УК РБ (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

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Об этом главе БАЖ по телефону сообщил следователь. С чем может быть связан вызов, Андрей Бастунец не знает.

СПРАВКА. Белорусская ассоциация журналистов — добровольное, негосударственное, непартийное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью или способствуют её развитию. Последние месяцы БАЖ помогает членам организации, чьи права массово нарушаются.