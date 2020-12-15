Наступило время гололедицы, когда по слуцким тротуарам нужно ходить осторожно и смотреть под ноги. Внимательные пешеходы могут заметить в центре города небольшие металлические кружки и квадраты, заделанные в плитку пешеходных дорожек. При этом нужно отметить, что они со временем не исчезли с глаз, хотя покрытие менялось не раз в послевоенные годы. Что это за знаки?

Это так называемые реперы (не путать со словом «рэпер») — геодезические знаки, которые охраняются государством, а сведения о них хранятся в особом Государственном каталоге со времён СССР.

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На одних надпись ГГС (Государственная геодезическая сеть), на других — ГУКГ (Главное управление геодезией и картографией СССР). Реперы — это маяки. На топографической карте в первую очередь ищешь именно их, чтобы определиться с условиями окружающей среды.

Исторически сложилось, что реперы на улице носят название «грунтовые» и устанавливаются через 5−7 км друг от друга. К своему удивлению, обнаружил в Слуцке множество реперов — на главной магистрали Слуцка на расстоянии 3 км насчитал их ровно 10. Не припомню ни одного поселения, где побывал, чтобы встречалось такое число геодезических знаков. Приходится до сих пор заниматься картографией, ходить по азимуту и верить в тайге лишь топографической карте. Там геодезические отметки очень важны для определения своего местонахождения и движения в правильном направлении, особенно в гористых местах. В нашем же случае мы прекрасно видим, что Слуцк располагается практически на равнинной территории, где для строительства зданий и прокладки дорог не нужны сверхточные уровни высот.

Как правило, реперы устанавливались там, где велось масштабное строительство. А множество реперов стоит там, где этим «не пахло». Половина — и вовсе в частном секторе.

Зачем же в Слуцке так много реперов? Я не большой «спец» в военном деле (всего лишь ст. лейтенант инженерно-сапёрных войск в запасе), но есть одно предположение. Наш город в своё время был вероятной стартовой площадкой для пуска ракет. Вот здесь нужны истинные координаты местности и выверенная высота над уровнем моря. Реперы дают привязки для нужд во всех областях деятельности человека. А в военном деле — служат ориентирами и координатами в первую очередь при стрельбе и продвижении войск и техники.

Моё предположение о назначении реперов в Слуцке — это только предположение. Но пока других объяснений я не нашёл…

Военные могут поправить меня, все замечания будут приняты с благодарностью.