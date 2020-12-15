Как будут работать поликлиники Слуцка во время рождественских и новогодних праздников

Минздрав утвердил график, как будут работать учреждения здравоохранения в декабре 2020 года и в январе 2021 года. «Кур'ер» узнал график поликлиник в Слуцке во время рождественских и новогодних праздников.

Взрослая поликлиника

В пятницу, 25 декабря , — по графику работы в праздничный день (пока неизвестно).

, — по графику работы в праздничный день (пока неизвестно). В субботу, 26 декабря , — с 9.00 до 15.00.

, — с 9.00 до 15.00. В воскресенье, 27 декабря , — с 9.00 до 15.00 (только «грязная» зона, где принимают пациентов с признаками ОРВИ).

, — с 9.00 до 15.00 (только «грязная» зона, где принимают пациентов с признаками ОРВИ). В пятницу, 1 января , — по графику работы в праздничный день (пока неизвестно).

, — по графику работы в праздничный день (пока неизвестно). В субботу, 2 января , — с 9.00 до 15.00.

, — с 9.00 до 15.00. В воскресенье, 3 января , — с 9.00 до 15.00 (только «грязная» зона, где принимают пациентов с признаками ОРВИ).

, — с 9.00 до 15.00 (только «грязная» зона, где принимают пациентов с признаками ОРВИ). В четверг, 7 января , — по графику работы в праздничный день (пока неизвестно).

, — по графику работы в праздничный день (пока неизвестно). В пятницу, 8 января , — с 9.00 до 15.00.

, — с 9.00 до 15.00. В субботу, 9 января , — с 9.00 до 15.00.

, — с 9.00 до 15.00. В воскресенье, 10 января , — с 9.00 до 15.00 (только «грязная» зона, где принимают пациентов с признаками ОРВИ).

, — с 9.00 до 15.00 (только «грязная» зона, где принимают пациентов с признаками ОРВИ). В субботу, 16 января, — с 7.30 до 20.00.

Регистратура — (801 795) 7−17−17Колл-центр по коронавирусу — (801 795) 7 17 44 и 7 17 38С 9.00 до 12.00 поликлиника принимает заявки от случчан старше 65 лет, инвалидов 1-й и 2-й группы для выписки бесплатного и льготного рецепта — (807 195) 7 17 06В воскресные и праздничные дни экстренная медицинская помощь оказывается в приёмном отделении ЦРБ — (801 795) 7 15 08

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Детская поликлиника

В пятницу, 25 декабря , — выходной.

, — выходной. В субботу, 26 декабря , — с 9.00 до 15.00.

, — с 9.00 до 15.00. В воскресенье, 27 декабря , — с 9.00 до 14.00.

, — с 9.00 до 14.00. В пятницу, 1 января , — выходной.

, — выходной. В субботу, 2 января , — с 9.00 до 15.00.

, — с 9.00 до 15.00. В воскресенье, 3 января , — с 9.00 до 14.00.

, — с 9.00 до 14.00. В четверг, 7 января , — выходной.

, — выходной. В пятницу, 8 января , — с 9.00 до 15.00.

, — с 9.00 до 15.00. В субботу, 9 января , — с 9.00 до 15.00.

, — с 9.00 до 15.00. В воскресенье, 10 января , — с 9.00 до 14.00.

, — с 9.00 до 14.00. В субботу, 16 января, — с 7.30 до 20.00.

Телефоны для справок: (801 795) 5 29 23, 2 91 02

Стоматологическая поликлиника

В пятницу, 25 декабря , — выходной.

, — выходной. В субботу, 26 декабря , — с 9.00 до 15.00.

, — с 9.00 до 15.00. В воскресенье, 27 декабря , — с 9.00 до 12.00.

, — с 9.00 до 12.00. В пятницу, 1 января , — выходной.

, — выходной. В субботу, 2 января , — с 9.00 до 15.00.

, — с 9.00 до 15.00. В воскресенье, 3 января , — с 9.00 до 12.00.

, — с 9.00 до 12.00. В четверг, 7 января , — выходной.

, — выходной. В пятницу, 8 января , — с 9.00 до 15.00.

, — с 9.00 до 15.00. В субботу, 9 января , — с 9.00 до 15.00.

, — с 9.00 до 15.00. В воскресенье, 10 января , — с 9.00 до 12.00.

, — с 9.00 до 12.00. В субботу, 16 января, — с 8.00 до 20.00.

Регистратура: (801 795) 6 23 27, 5 67 71