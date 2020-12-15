Как будут работать поликлиники Слуцка во время рождественских и новогодних праздников

Минздрав утвердил график, как будут работать учреждения здравоохранения в декабре 2020 года и в январе 2021 года. «Кур'ер» узнал график поликлиник в Слуцке во время рождественских и новогодних праздников.
Взрослая поликлиника
- В пятницу, 25 декабря, — по графику работы в праздничный день (пока неизвестно).
- В субботу, 26 декабря, — с 9.00 до 15.00.
- В воскресенье, 27 декабря, — с 9.00 до 15.00 (только «грязная» зона, где принимают пациентов с признаками ОРВИ).
- В пятницу, 1 января, — по графику работы в праздничный день (пока неизвестно).
- В субботу, 2 января, — с 9.00 до 15.00.
- В воскресенье, 3 января, — с 9.00 до 15.00 (только «грязная» зона, где принимают пациентов с признаками ОРВИ).
- В четверг, 7 января, — по графику работы в праздничный день (пока неизвестно).
- В пятницу, 8 января, — с 9.00 до 15.00.
- В субботу, 9 января, — с 9.00 до 15.00.
- В воскресенье, 10 января, — с 9.00 до 15.00 (только «грязная» зона, где принимают пациентов с признаками ОРВИ).
- В субботу, 16 января, — с 7.30 до 20.00.
Регистратура — (801 795) 7−17−17Колл-центр по коронавирусу — (801 795) 7 17 44 и 7 17 38С 9.00 до 12.00 поликлиника принимает заявки от случчан старше 65 лет, инвалидов 1-й и 2-й группы для выписки бесплатного и льготного рецепта — (807 195) 7 17 06В воскресные и праздничные дни экстренная медицинская помощь оказывается в приёмном отделении ЦРБ — (801 795) 7 15 08
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Детская поликлиника
- В пятницу, 25 декабря, — выходной.
- В субботу, 26 декабря, — с 9.00 до 15.00.
- В воскресенье, 27 декабря, — с 9.00 до 14.00.
- В пятницу, 1 января, — выходной.
- В субботу, 2 января, — с 9.00 до 15.00.
- В воскресенье, 3 января, — с 9.00 до 14.00.
- В четверг, 7 января, — выходной.
- В пятницу, 8 января, — с 9.00 до 15.00.
- В субботу, 9 января, — с 9.00 до 15.00.
- В воскресенье, 10 января, — с 9.00 до 14.00.
- В субботу, 16 января, — с 7.30 до 20.00.
Телефоны для справок: (801 795) 5 29 23, 2 91 02
Стоматологическая поликлиника
- В пятницу, 25 декабря, — выходной.
- В субботу, 26 декабря, — с 9.00 до 15.00.
- В воскресенье, 27 декабря, — с 9.00 до 12.00.
- В пятницу, 1 января, — выходной.
- В субботу, 2 января, — с 9.00 до 15.00.
- В воскресенье, 3 января, — с 9.00 до 12.00.
- В четверг, 7 января, — выходной.
- В пятницу, 8 января, — с 9.00 до 15.00.
- В субботу, 9 января, — с 9.00 до 15.00.
- В воскресенье, 10 января, — с 9.00 до 12.00.
- В субботу, 16 января, — с 8.00 до 20.00.
Регистратура: (801 795) 6 23 27, 5 67 71