Во вторник, 15 декабря, состоялся первый тур переходных матчей за право участия в высшей лиге в сезоне 2021 года. ФК «Слуцк» обыграл на выезде НФК «Крумкачы» (Минск) — 2:0.

В первом тайме «Крумкачы» имели множество шансов для того, чтобы открыть счёт, но первый гол в игре забили случчане. Произошло это под занавес первого тайма на 45-ой минуте встречи. Игорь Бобко (полузащитник ФК «Слуцк») на добивании поразил ворота соперников после неудачной атаки случчан. Больше забитых голов в первом тайме не было.

Во втором тайме форвард случчан Абдул Гафар Сирима реализовал пенальти, который сам же и заработал. На этот раз 79-ая минута в матче стала счастливой для случчан. Больше забитых мячей в матче не было. ФК «Слуцк» оказался сильнее столичной команды в первом стыковом матче — 2:0.

Так же, на 74-ой минуте матча, за ФК «Слуцк» дебютировал воспитанник клуба Михаил Сачковский 2002 года рождения. Игрок заменил полузащитника Юрия Козлова. На 88-ой минуте матча с поля был удалён Михаил Колядко (полузащитник НФК «Крумкачы»), который получил вторую жёлтую карточку. В компенсированное время к матчу, на 90+4 минуте встречи, за ФК «Слуцк» дебютировал ещё один воспитанник клуба Андрей Рум. Защитник заменил отыгравшего почти весь матч, автора первого гола полузащитника случчан Игоря Бобко.

Прогноз «Кур'ера» на матч — «Победа НФК „Крумкачы“» или ничья с коэффициентом 1.71 в матче не сыграл.