Идея № 5. Поход к косметологу

Лучший подарок-это забота о себе! Побалуй себя, подари себе и своим близким сертификат на услуги косметолога.

Квалифицированный специалист-косметик с медицинским образованием Екатерина Сенченя предлагает широкий спектр косметических услуг:• Уходы за лицом по типу кожи: с альгинатной маской, коллагеновым листом, термоактивной маской, неинвазивная карбокситерапия, антивозрастные программы• Массажи лица, шеи и зоны декольте: классические и авторские методики• Чистки лица, пилинги, эффективное обновление и омоложение кожи• «Банкетные» процедуры — «на выход», для особых случаев• Прокол мочек ушей, хряща, козелка• Консультации и подбор домашнего ухода

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Все процедуры проводятся с использованием сертифицированной профессиональной косметики мировых брендов: Anna Lotan (Израиль), Magiray (Израиль), Dermataim (Испания), Phyris (Германия), Maranta (Франция), Leistern Pharmaceuficais (Германия — Россия) и многие другие.

Контакты:

Тел: +375 447 289 723

Адрес: ул. М. Багдановича 38, 2 этаж

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