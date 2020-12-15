Идея № 5. Поход к косметологу

Лучший подарок-это забота о себе! Побалуй себя, подари себе и своим близким сертификат на услуги косметолога.
• Уходы за лицом по типу кожи: с альгинатной маской, коллагеновым листом, термоактивной маской, неинвазивная карбокситерапия, антивозрастные программы
• Массажи лица, шеи и зоны декольте: классические и авторские методики
• Чистки лица, пилинги, эффективное обновление и омоложение кожи
• «Банкетные» процедуры — «на выход», для особых случаев
• Прокол мочек ушей, хряща, козелка
• Консультации и подбор домашнего ухода
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Все процедуры проводятся с использованием сертифицированной профессиональной косметики мировых брендов: Anna Lotan (Израиль), Magiray (Израиль), Dermataim (Испания), Phyris (Германия), Maranta (Франция), Leistern Pharmaceuficais (Германия — Россия) и многие другие.
Контакты:
Тел: +375 447 289 723
Адрес: ул. М. Багдановича 38, 2 этаж
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