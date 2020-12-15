Каждый год мы с нетерпением ждём новогоднюю ночь и произносим как заклинание, чтобы старый год забрал всё плохое. И даже несуеверный скептик нет-нет да и загадает новогоднее желание под бой курантов. «Кур'ер» разбирает новогодние приметы и традиции Нового 2021 года, Белого Металлического Быка. Неторопливый, уверенный в себе, трудолюбивый — он придёт на смену Белой Крысе. Что ждать от него и чего опасаться.

Монеты — на ёлку

Чтобы не злить символ года, не используйте красные цвета. В год Белого Быка лучше отдать предпочтение белому, серебристому, серому и молочному. На ёлку можно повесить сладости, монеты и игрушки из природных материалов.

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Слишком дорогие украшения не стоит использовать, так как Бык не любит транжир. Ёлку желательно украшать всей семьёй, а гирлянду и главное украшение на макушку водружает хозяин дома.

Собираем компанию через интернет

Встречать Новый 2021 год астрологи советуют в домашней обстановке, но с размахом. Правда, созвать гостей в эпоху коронавируса проблематично, да и эпидемиологи не советуют. Но выход можно придумать: групповой чат или видеоконференция по интернету — чем не большая компания! Спеть песни и повеселиться вполне возможно.

Наряд — без излишеств

Главный принцип новогоднего наряда — поменьше кричащих излишеств, кислотных цветов и вычурности. Предпочтение отдайте элегантной сдержанности и свободе движений. Все оттенки серого, голубого, бежевого, а также серебристый, белый и пастельные цвета легко сочетаются между собой. Есть мнения, что Новый год нужно встречать в цветах, соответствующих вашему желанию:

белый — для привлечения удачи

для привлечения удачи серебристый — для любви

для любви стальной — для успехов в работе

для успехов в работе серый — для семейного благополучия

для семейного благополучия пастельный — для достатка

для достатка графитовый — для карьерного роста.

Говядину из праздничного меню — исключить

Закономерное ограничение для праздничного меню — говядина. Лучше не планировать блюда с этим мясом на Новый год. Бык — животное травоядное, поэтому на столе хороши будут овощи, фрукты, зелень. Его благосклонность можно заполучить блюдами из запечённых овощей, салатами из овощей и грибными блюдами. Мясные блюда допускаются из кролика, курицы, свинины или баранины. Поставьте на стол сырную нарезку — так вы попрощаетесь с Крысой — символом 2020 года. Астрологи советуют главным украшением стола сделать красивый торт и сладости.

Приметы и традиции

Считается, чтобы угодить покровителю года — Быку, нужно придерживаться традиций, ведь он по натуре консервативен. Традиций и примет для встречи этого Нового года достаточно. Есть те, которые сулят позитивные события, и наоборот. Соблюдать их или нет — каждый выбирает сам.

Вот что рекомендуют делать:

Перед праздником в доме должен быть наведён порядок, все старые и сломанные вещи, треснувшая посуда — выброшены.

Загадывайте сразу несколько желаний под бой курантов. Просите не материальные ценности, а здоровье, счастье для близких.

Во время новогоднего застолья повторите несколько раз фразу: «Стол накрыт, всего полно, пускай так будет целый год».

Когда время будет близиться к полночи, возьмите в руки монету самым крупным номиналом и сжимайте её, пока бой не кончится. Затем положите монетку в кошелёк или карман и держите при себе целый год.

Незадолго до того, как на часах будет полночь, откройте форточку или балконную дверь. Таким образом вы пригласите в дом грядущий год, а вместе с ним удачу.

Во время празднования зажгите семь одинаковых свечей и оставьте их полностью прогорать. Если ни одна из них не потухнет, а по времени прогорят они одинаково, то год будет удачным в плане финансов.

Сбрызните накануне застолья порог молоком, это принесёт удачу и здоровье всем домочадцам.

Что не стоит делать:

Чтобы не разозлить символ 2021 года, нужно учесть сразу несколько моментов:

Не затевать перед самим праздником и в этот день стирку. Так вы смоете с себя и со своей семьи достаток. Бык обидится и не будет покровительствовать вам на протяжении года. А вот помыться самим и смыть с себя всё плохое — не повредит.

Не одалживать вещи, посуду, деньги накануне праздника — удача уйдёт вместе с переданными предметами.

Встречая 2021 год, нельзя собирать за столом 21 человека.

Не стригите волосы и не красьте ногти в ночь на 31 декабря. Это плохая примета.

Не дарите в качестве подарка часы, ножи и другие острые предметы. Эти подарки принесут ссоры.

Не надевайте одежду красного цвета, чтобы не разозлить Быка. Но на нижнее бельё эта примета не распространяется. Комплект в оттенках красного сулит любовь и успех.

Желая привлечь достаток и удачу, важно помнить, что новогодние приметы 2021 года сработают только в том случае, если приложить достаточно труда и решимости. Белый Металлический Бык благоволит целеустремлённым и трудолюбивым людям.