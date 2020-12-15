С 1 января 2021 года в Слуцке кардинально изменится расписание маршрутов городских автобусов. Например, откроется новый маршрут № 11 «Автовокзал — ул. Ивановского», изменяется схема движения маршрута № 15 «Автобусный парк № 2 — ул. Социалистическая».

Кроме того, автобус по маршруту № 6 «ДСУ-9 — Льнозавод» будет курсировать с получасовым интервалом. Сейчас — 20 минут.

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Но, как сообщает автобусный парк № 2, это ещё не все корректировки — вносится множество мелких изменений в расписание движения других маршрутов. Поэтому внимательно ознакомьтесь с новым расписанием движения городского транспорта.

Справку можно получить по телефонам: 4 55 12, 4 53 57.