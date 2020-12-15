Музыкальная группа Traffic City существует в Слуцке три года. Она состоит из четырёх человек. Её создание — полностью инициатива самих участников. Игра в группе для этих мужчин — потребность, возможность самовыражения, желание выплеснуть эмоции и расшевелить других. Вокалист группы Николай Чижик рассказал «Кур'еру» о музыкантах, репетициях и во сколько обходится исполнителям их увлечение.

«Идея создать музыкальную группу возникла случайно. Однажды встретил на улице Игоря Климова, с ним я знаком с юности, когда играл в объединении творческой молодёжи «Перекрёсток». Разговорились, и он предложил собрать коллектив, чтобы играть и выступать, — рассказывает Николай Чижик. — Я познакомил его с гитаристом Виктором Горбачем, ещё пригласили Александра Куршева. Все вместе мы собрались в июне 2017 года.

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О названии и первых выступлениях

Название Traffic City родилось само собой, хотелось подчеркнуть динамичность нашего города, веру в его перспективы. Стали собираться, обсуждать, кто как видит будущее группы, взгляды сошлись. Найти помещение — непросто. Ходили и договаривались. Сначала в Дворец молодёжи на «Сахарном», потом собирались на базе слуцкой группы RiverStone, сейчас перебрались в другое здание.

Начинали с исполнения хитов известных групп, считали, что так проще сыграться и привыкнуть друг к другу. Первые выступления проходили в местных кафе, на вечерах встреч выпускников, на профессиональных праздниках. Потом нас стали приглашать и на общегородские концерты — во время Дня города, Дня молодёжи. Концерты — это драйв, во время выступления испытываешь адреналин, прилив сил, сравнимые, наверное, только с детскими переживаниями, неподдельную радость.

Первая наша самостоятельная песня называлась «Закружили». Над окончательным её вариантом работали несколько месяцев. В итоге она пробилась в эфир: её крутили на радио «Би-эй», «Столица», «Правда-радио», «Минск», российских и украинских радиостанциях. Сейчас запустили и вторую песню, она называется «Смолоду».

Кто есть кто

Мы все разные, но это, может, и хорошо, друг друга дополняем. Среди нас один профессиональный музыкант — Александр Куршев — бас-гитарист. Он входит в число лучших в Беларуси, играл во «Фристайле», у Александра Солодухи, Ирины Дорофеевой, с группой «Новый Иерусалим». Traffic City для него — не единственная группа, параллельно он выступает с копыльским коллективом «Замковая гора», с городскими группами. Как-то его приглашали в Германию рекламировать фирменные гитары, но он остался на родине. Для Александра группа — это часть жизни, он занимается аранжировкой песен, совершенствует мелодию, украшает её, вся музыкальная составляющая в основном на нём. «Испытываю удовлетворение, когда понимаю, что работа сделана профессионально», — говорит Александр. Игорь Климов — барабанщик, наш идейный вдохновитель, играл в группах «АвангардШкола», «Такси». По профессии он художник, преподавал в художественной школе, его работы участвуют в выставках. Сейчас — гравировщик по камню.

«Сочинительство — это рутина, счастье испытываешь тогда, когда приносится в студию „рыба“ (набросок текста и мелодии), радуешься и удивляешься, как рождается что-то новое, интересное, когда получаешь окончательный результат, - говорит Игорь Климов. — Для меня группа — это мой ребёнок, и за неё я переживаю, как за родное дитя, болею, радею». Виктор Горбач — гитарист, владеет программами для записи, преподаватель объединения по интересам «Игра на гитаре». Играет также в группе RiverStone. Я в обычной жизни — индивидуальный предприниматель, мастер-ювелир, а в коллективе — вокалист и гитарист, пишу тексты песен.

Во сколько музыкантам обходится их увлечение

Это дорогое увлечение. Инструментами нас никто не снабжал, каждый пришёл со своими. Барабаны Игоря стоят тысячи под две долларов (бережёт их как зеницу ока), электроакустическая гитара — около 400 долларов. У Александра бас-гитары дорогие, фирменные. На процессоры, микрофоны ушло не менее 1000 долларов. Сведение песни в профессиональной студии — тоже дело не из дешёвых.

Наша группа — это хобби, любимое дело. Заработать в Беларуси на этом мало кому удаётся. Если ставишь цель петь, чтобы только заработать, — ничего не выйдет. От ротации песни на нескольких радиостанциях набегают копейки.

А вот зарегистрировать права на песню — не сложно. Пишешь письмо в центр интеллектуальной собственности, они присылают документы, которые нужно оформить и переслать им, и всё.

О репетициях и творчестве

Каждый из нас занят работой, поэтому встречаемся все вместе примерно раз в неделю, вечером. В это время не только играем, но и обсуждаем рабочие моменты, что-то корректируем или переделываем совсем. Музыкальная композиция — коллективное творчество. Каждый высказывается, сделаем что-то, потом Саша говорит: «Нет, так не пойдёт, давайте по-другому…» — и всё сначала.

Бывает, на репетициях доходим до жарких споров. Аппаратура пока не летала друг в друга, но коэффициент напряжения зашкаливал. Когда текст начинаем кроить, убегает смысл, снова переживания, то начало песни или куплеты видим по-разному. Доказываем, спорим, переживаем и после репетиций, пока не придём к общему знаменателю. Думаю, это и есть настоящий показатель интереса к делу".