В центре Слуцка на глазах у детей убили собаку, а напротив Дед Мороз поздравлял случчан с наступающим Новым годом

Жительница Слуцка Валентина рассказала «Кур'еру», что сегодня днём, 15 декабря, когда она стояла на остановке возле Слуцкого городского Дома культуры, на её глазах какие-то люди выстрелили в собаку. Та завизжала и упала.

По словам случчанки, это произошло в нескольких метрах от остановки, под ёлками.

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Валентина рассказывает, что эти люди хотели застрелить ещё одну собаку, но женщина вмешалась и не позволила этого сделать.

Другая очевидица Наталья также позвонила в «Кур'ер» и рассказала, что всё произошло на глазах у детей. В это же время напротив проходила акция, Дед Мороз поздравлял случчан с наступающим Новым годом.

«Это произошло недалеко от остановки, как говорят, „на камнях“, где ходят люди, — рассказывает Наталья. — Человек в форме ЖКХ вышел откуда-то из-за ёлок. Я видела эту лежащую собачку, она умирала в конвульсиях. Маленькая, худая. Дети шли, смотрели, плакали. Какая-то девочка лет семи не могла отвести взгляд от этой собаки. И это произошло чуть ли не рядом с центральной площадью».