Спустя 18 дней после родов, женщина умерла от COVID-19. Насколько он опасен для беременных

Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью The New York Times, в которой рассказывается история про 33-летнюю Эрику Бесерра. Она была интубирована почти сразу после того, как родила своего первого сына Диего.

Автор: Мария Крэймер. Опубликовано: 8 Декабря 2020 года, The New York Times. Эрика Бесерра была на восьмом месяце беременности, когда узнала, что у неё положительный результат на коронавирус. Практически сразу, после того как она получила результат, у женщины начались боли по всему телу, поднялась температура. Ещё она почувствовала стеснение в области грудной клетки. Когда у беременной начались проблемы с дыханием, муж вызвал «скорую».

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Три дня спустя, 15 ноября, Эрика родила в больнице города Детройт здорового мальчика Диего. Ей так и не удалось его подержать в руках, рассказал её брат телевизионному каналу KCBS-TV из Лос-Анджелеса.

Состояние здоровья Эрики Бесерра ухудшалось настолько стремительно, что врачи были вынуждены подключить её к аппарату искусственной вентиляции лёгких, на котором она оставалась в течение последующих 18 дней. 33-летняя Бесерра, у которой не было каких-либо проблем со здоровьем до того, как она заболела, умерла в четверг в окружении своих родителей и брата, которые, по словам её крёстной матери Клаудии Гарсиа, срочно прибыли из Восточного Лос-Анджелеса.

«Это был полнейший шок — она была в порядке, — сказала Гарсия. — У меня нет слов. Я всё ещё пытаюсь очнуться от этого кошмара».

В прошлом месяце Центры по контролю и профилактике заболеваний (англ. CDC) добавили беременность в список состояний, которые подвергают людей с COVID-19 повышенному риску развития тяжёлого заболевания, включая повышенный риск смерти.

Беременность была добавлена агентством в список после исследования, в котором изучалось состояние здоровья 409 462 женщин в возрасте от 15 до 44 лет с симптомами заболевания, у которых был положительный результат теста на коронавирус, и 23 434 из которых были беременны.

Исследование показало, что беременные женщины сталкивались с 70-процентным повышением риска смерти по сравнению с небеременными, у которых также наблюдались симптомы COVID-19.

Беременные также значительно чаще нуждаются в интенсивной терапии, подключению к специализированному аппарату искусственного кровообращения и механической вентиляции лёгких. «В целом, когда вы задумаетесь о том, что во время беременности растущая матка расширяется и давит на диафрагму, тем самым поднимая её вверх, то вам станет понятно, что дышать беременной женщине изначально затруднительно, — объясняет доктор Синтия Гьямфи-Бэннерман, акушер из медицинского центра Ирвинг при Нью-Йоркском Пресвитерианском госпитале и Колумбийском университете. — А добавление к уже и так затруднённому дыханию ещё и респираторного заболевания только усложняет задачу».

Доктор Гьямфи-Бэннерман сказала, что смерть Эрики Бесерра послужила напоминанием нам о важности придерживаться социальной дистанции, носить маски и минимизировать время вне дома, особенно если вы беременны.

Но Гьямфи-Бэннерман также отметила, что врачам всё ещё необходимо получить больше данных для того, чтобы лучше понять риски для беременных женщин при заражении новым коронавирусом.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, абсолютный риск смерти для беременных, заразившихся коронавирусом, пока всё ещё ниже, чем для женщин, заразившихся вирусом H1N1 (широко известен как «свиной грипп» 2009 года и «испанский грипп» 1918 года. — От автора перевода).

Исследование от 19 ноября сего года, опубликованное в JAMA Network Open (авторитетный ежемесячный научный журнал, издаваемый Американской медицинской ассоциацией. — От автора перевода), также показало, что 95% беременных женщин с положительным результатом теста на коронавирус не имели неблагоприятных исходов.

«Подавляющее большинство беременных женщин с COVID-19 очень хорошо себя чувствуют», — утверждает доктор Гьямфи-Бэннерман.

Клаудии Гарсия рассказала, что семья не знала, при каких обстоятельствах Эрика Бесерра заразилась вирусом. Родственники предположили, что она, скорее всего, заразилась в начале ноября, во время её многочисленных посещений врача на поздних сроках беременности, когда у неё начались лёгкие схватки. Сама Бессера узнала, что заразилась вирусом 7 ноября.

Муж Эрики, Диего, ландшафтный дизайнер, всё это время заботился о своём маленьком сыне и их годовалой дочери. По словам Гарсиа, все трое дали отрицательный результат на COVID-19.

Крёстная мать умершей Эрики рассказала, что та была в восторге, когда узнала, что у неё будет мальчик. «Она была так взволнована, — сказала Гарсия. — Она говорила: «У меня будет мальчик, и у меня будет девочка, и они будут расти вместе».

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Беларуси статьи про коронавирус.