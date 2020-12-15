С 1 января меняются маршруты некоторых автобусов в Слуцке. А ещё добавится новый

В расписание городского транспорта с 1 января внесут изменения. Об этом сообщает сайт автобусного парка № 2.

Открывается новый маршрут № 11 «Автовокзал — ул. Ивановского»

Круговая схема движения автобусов по маршруту № 11:

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Автовокзал — ул. 14 Партизан — ул. Ивановского — ул. Магистральная — ул. Зелёная (охват нововведённых остановочных пунктов «Костёл Святого Антония» и «Школа № 11») — ул. Чехова (ост. п. «Чехова»).

Далее до автовокзала по схеме маршрута № 16 «Чехова — Автовокзал».

Движение автобусов по маршруту № 11 будет осуществляться ежедневно.

Изменяется схема движения автобусов по маршруту № 15 «Автобусный парк № 2 — ул. Социалистическая»

Схема движения автобусов в прямом направлении «Автобусный парк № 2 — ул. Социалистическая»:

Автобусный парк № 2 — ул. 14 Партизан — ул. Чехова — ул. Зелёная — ул. Магистральная — ул. Ленина — ул. Гагарина — ул. Социалистическая.

Движение автобусов в обратном направлении «ул.Социалистическая — Автобусный парк № 2» будет осуществляться по старой схеме.

Кроме того

Движение автобусов по маршруту № 6 «ДСУ-9 — Льнозавод» будет осуществляться с получасовым интервалом.