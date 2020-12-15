Продажа салютов и бенгальских огней до сих пор под запретом. Такого Нового года в Слуцке ещё не было

До Нового года осталось 16 дней. Обычно жители Слуцка запускали салюты в первые минуты первого дня января. Получится ли так сделать в эти праздники, неизвестно.
Напомним, что оптовую и розничную продажу пиротехнических изделий запретили с 12 августа. К ним относятся:
- хлопушки,
- бенгальские огни,
- фонтаны холодного огня,
- петарды,
- наземные фейерверки,
- ракеты,
- фестивальные шары
- и салютные батареи.
Запрет прописан в постановлении Совмина № 475 «Об обороте пиротехнических изделий» от 11 августа 2020 года.
Согласно КоАП, незаконная реализация пиротехники наказывается штрафом для ИП — от 10 до 200 базовых величин (от 270 до 540 рублей), а для юридического лица — до 500 базовых величин (13 500 рублей).
А несанкционированное использование пиротехники в общественных местах могут отнести к мелкому хулиганству — штраф от 2 до 30 базовых величин (от 54 рублей до 810 рублей) или административный арест.
В этой ситуации не совсем понятно, как же встречать этот Новый 2021-й год. Пишите, чем будете заменять петарды, бенгальские огни и салюты? Может, у кого-то есть креативные, безопасные и, главное, законные варианты?