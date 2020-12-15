Продажа салютов и бенгальских огней до сих пор под запретом. Такого Нового года в Слуцке ещё не было

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До Нового года осталось 16 дней. Обычно жители Слуцка запускали салюты в первые минуты первого дня января. Получится ли так сделать в эти праздники, неизвестно.

Продажа салютов до сих под запретом. Такого Нового года у нас ещё не было
Фото из архива «Кур'ера», носит иллюстративный характер
Напомним, что оптовую и розничную продажу пиротехнических изделий запретили с 12 августа. К ним относятся:

  • хлопушки,
  • бенгальские огни,
  • фонтаны холодного огня,
  • петарды,
  • наземные фейерверки,
  • ракеты,
  • фестивальные шары
  • и салютные батареи.

Запрет прописан в постановлении Совмина № 475 «Об обороте пиротехнических изделий» от 11 августа 2020 года.

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Согласно КоАП, незаконная реализация пиротехники наказывается штрафом для ИП — от 10 до 200 базовых величин (от 270 до 540 рублей), а для юридического лица — до 500 базовых величин (13 500 рублей).

А несанкционированное использование пиротехники в общественных местах могут отнести к мелкому хулиганству — штраф от 2 до 30 базовых величин (от 54 рублей до 810 рублей) или административный арест.

В этой ситуации не совсем понятно, как же встречать этот Новый 2021-й год. Пишите, чем будете заменять петарды, бенгальские огни и салюты? Может, у кого-то есть креативные, безопасные и, главное, законные варианты?