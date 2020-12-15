Продажа салютов и бенгальских огней до сих пор под запретом. Такого Нового года в Слуцке ещё не было

До Нового года осталось 16 дней. Обычно жители Слуцка запускали салюты в первые минуты первого дня января. Получится ли так сделать в эти праздники, неизвестно.

Напомним, что оптовую и розничную продажу пиротехнических изделий запретили с 12 августа. К ним относятся:

хлопушки,

бенгальские огни,

фонтаны холодного огня,

петарды,

наземные фейерверки,

ракеты,

фестивальные шары

и салютные батареи.

Запрет прописан в постановлении Совмина № 475 «Об обороте пиротехнических изделий» от 11 августа 2020 года.

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Согласно КоАП, незаконная реализация пиротехники наказывается штрафом для ИП — от 10 до 200 базовых величин (от 270 до 540 рублей), а для юридического лица — до 500 базовых величин (13 500 рублей).

А несанкционированное использование пиротехники в общественных местах могут отнести к мелкому хулиганству — штраф от 2 до 30 базовых величин (от 54 рублей до 810 рублей) или административный арест.