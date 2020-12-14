Идея № 4. Детские игрушки из онлайн-магазина 7745.by. Ваш ребёнок уже отправил письмо Дедушке Морозу?

Алиса Листапад
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есь декабрь мы будем публиковать идеи новогодних подарков от наших партнёровСкоро Новый год — один из самых долгожданных праздников для детей. И если взрослым достаточно ощутить просто новогоднее праздничное настроение, то детям важно найти желанный подарок под ёлкой.

Поэтому заходите к нам в каталог, вас жду приятные скидки до 50% на товары для детей!

Игрушки — развивающие, куклы, масштабные модели, конструкторы и многое другое.

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Детские товары — автокресла, коляски, подгузники и иные товары для ухода за малышами.

А на все неакционные товары из раздела «Детям и Мамам» действует 10% скидка по промокоду «Под ёлку» до 21 декабря!

Промокод не суммируется с другими акциями, не распространяется на некоторые бренды и при покупке в рассрочку.

Заказы можно забрать в пункте самовывоза по адресу: ул. Парижской Коммуны, 2−1.

есь декабрь мы будем публиковать идеи новогодних подарков от наших партнёров
Ниже представлены некоторые варианты подарков из нашего каталога, которые сейчас на акции. Кликайте на понравившийся товар, чтобы узнать более подробную информацию.

есь декабрь мы будем публиковать идеи новогодних подарков от наших партнёров
Машина-перевертыш DICKIE 20 см
есь декабрь мы будем публиковать идеи новогодних подарков от наших партнёров
Машина на пульте управления MEKBAO Ураган

Машинка на пульте управления MEKBAO и машинка-перевёртыш DICKIE станут отличным сюрпризом для мальчиков! Функциональные автомобили удивят своей скоростью, маневренностью, интересным дизайном.

Игра развивающая ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО Магнитные истории
Игра развивающая ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО Магнитные истории
Кукла HAIRDORABLES Серия 3
Кукла HAIRDORABLES Серия 3

Стильная кукла HAIRDORABLES с шикарной шевелюрой позволит делать себе любые причёски, а стильные аксессуары и упаковку можно будет использовать в качестве фотозоны.

Развивающая игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО Магнитные истории также станет хорошим подарком для девочки. Она будет способствовать развитию чувства стиля, даст возможность ребёнку примерить на себе роль настоящего дизайнера и стилиста.

Сортер RADUGA KIDS Умный сундучок
Сортер RADUGA KIDS Умный сундучок
Игрушка интерактивная CHICCO Говорящий мишка Teddy
Игрушка интерактивная CHICCO Говорящий мишка Teddy

Интерактивная игрушка CHICCO мишка Teddy подойдёт для деток от 6 месяцев. Позволит развивать когнитивные навыки, понимать эмоции. Мишка расскажет 5 историй о 5 эмоциях на русском и английском языках, а его сердце будет менять цвет. А ещё мишка поёт.

Сортер RADUGA KIDS из дерева — отличный развивающий подарок для детей от 3 лет. Сочетает в себе 3 игры: сортировку фигур по цвету; по форме (80 геометрических фигур — квадраты, круги, треугольники, прямоугольники в четырёх цветах), а также ёжика с 13 карточками с заданиями.

ООО «7745 Большой магазин» УНП 192 970 106