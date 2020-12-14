Идея № 4. Детские игрушки из онлайн-магазина 7745.by. Ваш ребёнок уже отправил письмо Дедушке Морозу?

Скоро Новый год — один из самых долгожданных праздников для детей. И если взрослым достаточно ощутить просто новогоднее праздничное настроение, то детям важно найти желанный подарок под ёлкой.

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Детские товары — автокресла, коляски, подгузники и иные товары для ухода за малышами.

А на все неакционные товары из раздела «Детям и Мамам» действует 10% скидка по промокоду «Под ёлку» до 21 декабря!

Промокод не суммируется с другими акциями, не распространяется на некоторые бренды и при покупке в рассрочку.

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Ниже представлены некоторые варианты подарков из нашего каталога, которые сейчас на акции. Кликайте на понравившийся товар, чтобы узнать более подробную информацию.

Машинка на пульте управления MEKBAO и машинка-перевёртыш DICKIE станут отличным сюрпризом для мальчиков! Функциональные автомобили удивят своей скоростью, маневренностью, интересным дизайном.

Стильная кукла HAIRDORABLES с шикарной шевелюрой позволит делать себе любые причёски, а стильные аксессуары и упаковку можно будет использовать в качестве фотозоны.

Развивающая игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО Магнитные истории также станет хорошим подарком для девочки. Она будет способствовать развитию чувства стиля, даст возможность ребёнку примерить на себе роль настоящего дизайнера и стилиста.

Интерактивная игрушка CHICCO мишка Teddy подойдёт для деток от 6 месяцев. Позволит развивать когнитивные навыки, понимать эмоции. Мишка расскажет 5 историй о 5 эмоциях на русском и английском языках, а его сердце будет менять цвет. А ещё мишка поёт.

Сортер RADUGA KIDS из дерева — отличный развивающий подарок для детей от 3 лет. Сочетает в себе 3 игры: сортировку фигур по цвету; по форме (80 геометрических фигур — квадраты, круги, треугольники, прямоугольники в четырёх цветах), а также ёжика с 13 карточками с заданиями.

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