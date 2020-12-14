«Встали на защиту учителей, а кто защитит родителей? Двойные стандарты». Что думают жители Слуцка про ответственность педагогов за детей

История о том, как девочка оказалась заперта в автобусе в нашем городе, стала резонансной. Сразу свои комментарии по этому поводу дали в школе и автопарке. А затем и учительница из Слуцка поделилась мнением об обязанностях педагогов. Оно собрало более сорока отзывов на странице «Кур'ера» во «ВКонтакте».

Кто-то из читателей был согласен с тезисом о том, что «перекладывать заботу о своём ребёнке на чужих людей — не лучшее проявление любви к чаду». А кто-то обвинял педагогов в непрофессионализме.

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КОНТЕКСТ. В Слуцке девочка, которая живёт на «Сахарном», а учится в Весейской школе, оказалась заперта в автобусе недалеко от дома. Выяснилось, что сопровождающий педагог вышел раньше, а водитель просто не заметил уснувшего ребёнка и по дороге в автопарк заехал в РОСК. Позже руководство автопарка № 2 передало «Кур'еру» выдержку из документа, в котором указано, кто и за что отвечает во время перевозки детей.

«Учитель, которого превращают в обслуживающий персонал»

Ирина Золотарева-Долбик: «Задайтесь вопросом, кто же заберёт ребёнка учителя из детсада или школы, пока он будет сопровождать вашего. Тут больше вопросов к маме, почему она не подняла тревогу, если ребёнка в положенный час не было дома.

Я — учитель. И очень обидно читать комментарии от некоторых граждан в наш адрес. Но что поделать, на смену невоспитанным детям пришло поколение невоспитанных родителей.

Если моя дочь работает и не успевает забрать из сада внука, то его забираю я, бабушка. Но ни разу мне не привезла его домой воспитатель. И об ответственности: если родители решили, что ребёнок будет учиться в школе за 10 км, значит, это их ответственность прежде всего, а не учителя".

Изабелла Нестеренко: «Когда я училась в школе, слово учителя было закон. И для детей. И для родителей. Даже когда я преподавала, родители слушали и внимали. Во что сегодня превратили школу, можно только догадываться по тем комментариям, которые я время от времени тут читаю. Чтобы мне возразил родитель? Да я совершенно такого не помню. Хотя я практически была начинающий учитель. Это же был УЧИТЕЛЬ. А сейчас надо писать мелкими буквами, и шрифта такого нет, чтобы только с лупой.

Поручить можно кому угодно что угодно. Мы в своё время контролировали, чтобы дети в церковь не ходили. Прямо учитель — бесплатная милиция».

Валентина Дещеня: «Не забывайте, что вы родитель, вы в ответе за создание условий для своего ребёнка. Не получается забрать ребёнка после двух смен — работайте в одну. Учителя, кстати, тоже имеют детей. Пусть дети ходят в школу возле дома. Кто захочет получить знания, тот получит их и в ближайшей школе. А школа расплатится за своё желание сделать доброе дело. А вам вопрос: РОДИТЕЛИ ЛИ ВЫ?

Я не против родителей, но и на учителя не нужно вешать всех собак. Девочка пусть ездит на здоровье, но без сопровождения она не может остаться даже на пять минут. Кто станет заложником ситуации? Учитель, которого превращают в обслуживающий персонал».

Нина Степанюк: «Моему ребёнку уже 15 лет, школа почти рядом, но у нас есть такое правило: когда ребёнок идёт домой из школы, она обязательно звонит. Сегодня мобильный — у всех детей, и не нужно здесь осуждать учителей, водителей и т. д. Виноваты только родители, родили дитя — будьте добры и воспитывайте!»

Максим Сильвестров: «Учитель обязан учить. От звонка до звонка так сказать, что он успешно и делает. Что делать-то теперь? Может, пора уже расстрелять за школой учителя этого, а заодно сотрудников ЖКХ, которые не посыпали дороги, врачей из 310 кабинета, у которых очередь больных в километр, продавцов, которые показывают всем покупателям язык под маской, и ещё кого-нибудь за компанию. Всё ведь хорошо! Больше позитива и доброты! Именно она спасает мир.

Я вот считаю, что задача учителя — это учить. Два плюс два там, жи и ши, цыган на цыпочках, шорох в крыжовнике, шов в капюшоне и прочее. А вот научить приспосабливаться к перипетиям жизни, сохранять спокойствие, не проявлять суетливости в сложных ситуациях, не пугаться и прочее — это уж задача родителей. А не просто одеть, накормить и дать денег".

Елена Мыслицкая: «Всё правильно написал педагог. Из-за прихоти родителей ребёнок страдает. Ладно бы мест не было в городской школе. Ещё и государство деньги тратит на „отвозилки“».

Лоргар Аврелиан: «Я вообще без понятия, кто ещё работает в садах и школах… Всем всё должны, а зарплата — как у грузчика. Нет… меньше…»

«Раз в неделю развезти детей — проблема»

Ольга Дашкевич: «Учитель не постоянно развозит детей, а по графику. Когда родители работают во вторую смену, кто тоже забирает их детей из садика и школы? Учитель бедный и несчастный, раз в неделю развезти детей — и проблема. А родители на производстве теперь работают и по две смены подряд, многие болеют и производство не остановишь, вкалывают за двоих порой за копейки меньшие, чем учителя. Каждый должен делать своё дело ответственно.

Если в школе есть автобус для доставки детей домой и воспитатель, который должен проследить, чтобы ребёнок доехал до своей остановки, то кто за это в ответе? Ребёнок до своей остановки не доехал, водитель понятия не имел, что кто-то ещё есть в автобусе, почему его воспитатель не предупредила? Я думаю, что мужчина — не идиот и проследил бы, чтобы ребёнок вышел на своей остановке. А так воспитатель вышла в 12-м городке, значит, все дети доставлены.

Я — родитель. Мои дети уже взрослые, было по-всякому. Я забирала и соседи, сын старше, поэтому забирал сестру. Знаю только одно, наверное, повезло с учителями, моего ребёнка одного не оставили бы в автобусе. Возможно, росли в другое время и с другими учителями.

По поводу создания условий. Откуда нам знать, какая ситуация в семье? До этого года девочка жила с бабушкой и училась в сельской школе. Теперь переехала в город. Почему не перевели в городскую школу? А вы не допускаете, что ребёнок может снова переехать к бабушке? И её опять перекидывать из школы в школу. Все ополчились против родителей. Школьный автобус каждое утро едет из города в село и возвращается обратно, в чём проблема, если и девочка будет ездить? Встали на защиту учителей, а кто защитит родителей? Двойные стандарты. Вы учитель, значит, за учителей, а я родитель и за родителей, но не против школы".

Сергей Иванов: «Ох уж эти родители, работают, понимаешь ли, и не забирают сами детей, а заставляют бедных учителей сопровождать детей домой, да ещё бесплатно! Не нравится работа, не устраивает зарплата (условия труда) — увольняйся. Представляю себе картину, как хирург в операционной говорит пациенту, мол, простите, я очень устал и оперировать вас не буду, а если буду и вы умрёте на столе, то вы сами виноваты».

Мару Кроп: «Если с вашим ребёнком такое бы случилось, если бы он испугался, оставшись один в запертом школьном автобусе, вы бы поблагодарили учителя за такой «урок жизни»?

Есть ситуация — детей сопровождает на школьном автобусе учитель, который отвечает за сохранность детей, и ему за это платят (50 копеек, но платят и довозят до дома). И этот учитель обязан убедиться, что все дети вышли на своих остановках, и потом только ехать домой. Какое оправдание — учитель не обязан за 50 копеек следить за ребёнком, которого ему доверили, потому что он устал!"

Татьяна Гусева: «Согласна. Если бы учитель отказался выполнять работу за 50 копеек и вынес бы эту тему на обсуждение с руководством и профсоюзом. Так нет же, все молчат, всех всё устраивает».