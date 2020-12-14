Глава Католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич написал прошение об отставке

Митрополит Минско-Могилёвский архиепископ Тадеуш Кондрусевич в ближайшее время намерен переслать апостольскому нунцию в Беларуси прошение об отставке на имя папы римского Франциска, сообщает TUT. BY со ссылкой на БелаПАН. О своём намерении иерарх, которого белорусские власти с конца лета не впускают в страну, сказал в интервью католическому информагентству KAI.

На вопрос, поднимают ли представители Святого престола перед властями Беларуси вопрос о его возвращении на родину, архиепископ Кондрусевич заявил: «Я знаю, что нунций (Анте Йозич) продолжает говорить обо мне с властями, а также что за ситуацией постоянно следит Государственный секретариат Святого престола».

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«Другое дело, что 3 января 2021 года мне исполнится 75 лет. Я официально ухожу в отставку и должен уйти на пенсию. Я уже написал прошение об отставке и вскоре перешлю его нунцию», — сообщил он. На замечание о том, что понтифик может продлить срок его служения, Кондрусевич сказал: «Не знаю. Всё зависит от святого отца».

Католический иерарх выразил надежду, что «всё закончится хорошо» и ему удастся вернуться в Беларусь. «Я никогда не был вовлечён в политику, а только проповедовал Евангелие и реализовывал социальное учение костёла», — подчеркнул он.

Согласно Кодексу канонического права Римско-католического костёла, диоцезиальному епископу, которому исполнилось 75 лет, «предлагается подать прошение об отставке от должности верховному понтифику, который, рассмотрев все обстоятельства, примет своё решение».

Епископ, чьё прошение об отставке было принято, «сохраняет за собой титул заслуженного епископа своей диоцезии, а также при желании может сохранить местожительство в этой диоцезии, если только в определённых случаях, ввиду особых обстоятельств, Апостольский престол не распорядится иначе». Местная конференция епископов должна позаботиться о том, чтобы вышедшему в отставку епископу было обеспечено «подобающее и достойное содержание, с учётом того, что первостепенные обязательства возлагаются на ту диоцезию, которой он служил».

Напомним, белорусские пограничники не пустили главу Католической церкви Беларуси в страну. Тадеуш Кондрусевич 31 августа возвращался из Польши, где был в служебной командировке.