33-летнего жителя Солигорска обвиняют в убийстве матери

Житель Солигорска обвиняется в убийстве матери, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Находясь на улице во дворе своего дома, солигорчанин обратился к прохожему с просьбой позвонить в «скорую». Прибывшим медикам и впоследствии правоохранителям мужчина пояснял, что обнаружил мать, проснувшись утром, но причастность к её смерти отрицал.

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Оперативниками Солигорского РОВД были отработаны несколько версий произошедшего. Первоначальные показания сына не нашли подтверждения. Одновременно ими была установлена причастность к преступлению 33-летней сожительницы подозреваемого. На момент прибытия скорой помощи и следственно-оперативной группы её на месте происшествия не было, однако у сотрудников милиции есть основания полагать, что она может иметь отношение к смерти женщины.

Мужчина и женщина ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, их действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством. Проводится расследование.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 УК РБ (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).