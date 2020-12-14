ФК «Слуцк» сыграет на выезде против НФК «Крумкачы» (Минск). Прогноз на матч

Во вторник, 15 декабря, в рамках первого тура переходных матчей за право участия в высшей лиге в сезоне 2021 года ФК «Слуцк» сыграет на выезде против НФК «Крумкачы» (Минск). Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 16:00. Стадион: футбольный манеж (Минск).

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

НФК «Крумкачы» (Минск). НФК «Крумкачы», спустя три года скитания по низшим дивизионам, пытаются вырваться в высшую лигу. Последний сезон команда провела в высшей лиге в 2017 году. Однако, помимо условного прохода команды в «вышку», старые проблемы так и остались нерешёнными — это финансовая сторона. Клуб не обладает тем бюджетом, который нужен для удачного выступления в высшей лиге. Благо, что за последнее время у футбольного клуба появилась своя школа. Это, безусловно, хорошо. Касаемо болельщиков и «хайпа» тоже есть вопросы. Сегодняшние «Крумкачы» уже не те, которые в своё время громили минское «Динамо» и обладали целой армадой преданных болельщиков. Возможно, если команда получит повышение в классе, «глоры» опять набегут и будут продолжать болеть за столичный клуб.

Теперь немного об игре «Крумкачоў» в первой лиге и Кубке Беларуси. В чемпионате «вороны» со старта сезона взяли уверенный курс на пьедестал. Ниже пятой позиции команда опускалась всего дважды — и сразу набирала недостающие очки. После 18-ого тура команда и вовсе лидировала, но недолго, вскоре речицкий «Спутник» отобрал у «воронов» первое место. На финише чемпионата, спустя восемь туров, команда закончила сезон на третьем месте и получила право сыграть два переходных матча с 14-ой командой высшей лиги.

В Кубке Беларуси команда начала удачное выступление с 1/16 финала, сенсационно обыграв минское «Динамо» (2:0), а уже в следующей стадии столичная «Ислочь» выбила «воронов» из розыгрыша со счётом 4:0.

НФК «Крумкачы» сейчас, безусловно, на ходу. «Вороны» готовы были играть переходные матчи с инфицированными случчанами чуть ранее: 2 и 5 декабря. Благо, федерация была на стоне слуцкого клуба и перенесла даты на чуть поздний срок.

В первом матче, вероятнее всего, победит столичная команда. Как минимум без забитого гола игроки с поля уйти не должны.

ФК «Слуцк». Случчане закончили чемпионат на том месте, куда их тянуло в последние годы. «Начали за здравие, а закончили за упокой» — эта фраза про «Слуцк». Команда после первого круга потеряла Виталия Павлова как главного тренера и вскоре — его ассистента Александра Кончица (после поражения от брестского «Руха»). Сейчас командой руководит Александр Бразевич и он, как Барон Мюнхгаузен, пытается вытащить себя и команду из западни в лице переходных матчей. Помимо финасово-кадровых проблем, по команде ударила ещё и вспышка «COVID-19», выкосившая около 15-ти игроков основного состава. Кроме того, ещё трое игроков получили травмы и выбили до конца сезона. К сожалению, клуб отказал «Кур'еру» в получении информации по травмированным и заболевшим игрокам.

Безусловно, ситуация у «Слуцка» достаточно тяжёлая и далеко не факт, что ослабленная эпидемией команда найдёт в себе силы обыграть «Крумкачы» в двухматчевом противостоянии.

Прогноз на матч: Победа НФК «Крумкачы» или ничья в матче. Коэффициент — 1.71.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.