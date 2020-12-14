В Слуцке запустили некоторые отменённые ранее рейсы городского автобуса № 3

26 ноября в Слуцке временно приостановили некоторые рейсы городских автобусов № 3 «Мясокомбинат — Социалистическая» и № 6 «ДСУ-9 — Льнозавод». Болели водители и кондукторы.

С сегодняшнего дня, 14 декабря, восстановили выполнение некоторых рейсов маршрута № 3, сообщила «Кур'еру» Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок филиала «Автобусный парк № 2» ОАО «Миноблавтотранс».

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Возобновляются рейсы по рабочим дням:

от остановки «Мясокомбинат» — в 16.34, 17.38, 18.42, 20.14;

от остановки «Социалистическая» — в 17.06, 18.10, 19.14, 20.40.

О восстановлении оставшихся отменённых рейсов будет сообщено дополнительно.