Принимали присягу и украшали ёлки. Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 7 по 13 декабря. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка и гости города сами выложили в Instagram.

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