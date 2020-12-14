Принимали присягу и украшали ёлки. Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 7 по 13 декабря. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка и гости города сами выложили в Instagram.

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Публикация от Елена Сахарчук (@sakharchuk_elena)

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Публикация от Marina Zuionok (@mariska_z_)

 

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Публикация от 🄴🅅🄶🄴🄽🄸🅈 (@zh.enia_sorogovec)

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Публикация от Максим (@maks_billi)

 

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Публикация от Кирилл (@grishka_by_photo)

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Публикация от Dmitry Grishin (@grishindim)

 

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Публикация от Александр Курильчик (@aleksandr_nature)

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Публикация от Dasha Mazalyaka (Kutsenko) (@darya_mazalyaka)

 

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Публикация от Elena (@vemsik)