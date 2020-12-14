С 1 января вводят пенсионные новшества. Что и для кого изменится

С 1 января 2021 года на полгода вырастет пенсионный возраст, а также минимальный страховой стаж, который необходим для получения трудовой пенсии. Это очередное плановое поэтапное повышение. Со следующего года введут изменения по пенсиям для многодетных матерей, которые сейчас могут попасть в «пенсионную ловушку», и для людей с инвалидностью. Новшества появятся и для работников с неполным страховым стажем. TUT. BY рассказывает, какие пенсионные изменения ожидают белорусов в 2021 году.

Как изменится пенсионный возраст

Повышение пенсионного возраста началось с 2017 года. Каждый год он будет прибавлять по полгода до тех пор, пока не достигнет 63 лет для мужчин и 58 — для женщин. Это произойдёт в 2022 году.

В 2019 году мужчины выходили на пенсию в 61,5 года, а женщины — в 56,5 года.

В 2021 году пенсионный возраст для мужчин составит 62 года и 6 месяцев, для женщин — 57 лет и 6 месяцев.

В 2022 году мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.

В 2019 году власти обсуждали дальнейшее повышение пенсионного возраста после 2022 года, но только для женщин. Ещё больше повысить пенсионный возраст советовали и в МВФ. А в этом году Александр Лукашенко поручил властям оценить эффективность пенсионной реформы. Однако официально о дальнейшем повышении пенсионного возраста чиновники пока не говорят.

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«Давайте мы посмотрим, как в 2022 году пенсионная реформа будет влиять на балансировку Фонда», — объясняла министр труда Ирина Костевич.

Как изменится минимальный страховой стаж

В 2021 году также увеличат минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. В него входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. В 2020 году минимальный страховой стаж составляет 17,5 года, с 1 января 2021 года он увеличится на полгода до 18 лет.

Минимальный страховой стаж растёт по той же схеме, что и пенсионный возраст: на полгода каждый год, пока не будет составлять 20 лет (это произойдёт в 2025 году). В 2013 году минимальный страховой стаж увеличился с 5 до 10 лет, в 2015 — с 10 до 15, а с 2016 начал повышаться каждый год на полгода.

Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку», они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас социальная пенсия составляет 129,06 рубля.

С 1 января 2020 года в страховой стаж начали включать срочную службу в армии. Это новшество на стадии обсуждения не поддерживали в Минтруда и Минфине. При этом по учёбе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменения не приняли.

Что изменится по пенсиям для многодетных матерей

С 1 января 2021 года женщинам, родившим четверых детей, будут засчитывать в трудовой стаж для назначения пенсии время нахождения в отпуске по уходу за ребёнком продолжительностью до 12 лет в общей сложности (сейчас — 9 лет). Назначать им трудовые пенсии будут при наличии стажа работы не менее 20 лет и страхового стажа не менее 10 лет (сейчас — 17 лет 6 месяцев).

Сейчас многодетные мамы, которые воспитывают четверых детей, рискуют не выработать требуемый страховой стаж, а значит, могут угодить в «пенсионную ловушку» — не получить трудовую пенсию, а только социальную. Дело в том, что сейчас матерям троих детей декретный отпуск включается в общий трудовой стаж в полном объёме. Для матерей, у которых пятеро и более, предусмотрены дополнительные льготы. А вот матерям четверых детей в общий стаж идёт только 75% всего периода декретного отпуска.

Этот вопрос поднимали не один год. При этом в Минтруда выступали против того, чтобы матерям четверых детей декретный отпуск засчитывать в полном объёме в общий трудовой стаж.

«В многодетных семьях, как правило, дети рождаются без значительных перерывов между рождениями. Поэтому максимальный 9-летний период может охватывать время ухода мамы за четвертым, пятым и даже последующими детьми», — поясняли ранее в Минтруда, почему не видят ловушки страхового стажа для многодетных.

Что изменится для людей с инвалидностью

С 2021 года инвалидам I и II группы, у которых инвалидность более 10 лет, снизят требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту (пропорционально времени нахождения на инвалидности). Инвалидам с детства на 5 лет снизят требования к продолжительности трудового стажа для получения права на досрочную пенсию по возрасту (для женщин — с 20 до 15 лет, для мужчин — с 25 до 20 лет).

Кроме того, родителям детей-инвалидов с тяжёлой степенью утраты здоровья, длительное время осуществлявшим уход за ними (не менее 20 лет), будет повышен размер социальной пенсии — до минимальной пенсии по возрасту (с 129,06 рубля до 272,57 рубля).

Какие новшества введут для тех, у кого неполный страховой стаж

Предусмотрено также, что работникам с неполным страховым стажем (свыше 10 лет, но менее требуемого) будут взамен социальной пенсии назначать трудовую пенсию по возрасту при неполном страховом стаже. При этом женщинам такую пенсию будут назначать при достижении 60 лет, а мужчинам — 65 лет, как это предусмотрено для социальной пенсии.

Ранее в Минтруда поясняли, что за 10 лет страхового стажа размер пенсии составит 73% бюджета прожиточного минимума пенсионера, или 142,46 рубля на сегодняшний день. «Размер пенсии будет увеличиваться на каждые 3% этого бюджета за дополнительный год страхового стажа больше 10», — уточняли в ведомстве.

Сейчас те, кто не смог выработать трудовой стаж, могут претендовать на социальную пенсию.