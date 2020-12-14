Кто стал новым директором Слуцкого сыродельного комбината

С понедельника, 14 декабря, должность генерального директора Слуцкого сыродельного комбината занял Сороговец Сергей Иванович.

Об этом «Кур'еру» сообщил Виктор Камяк, заместитель генерального директора по идеологической и правовой работе Слуцкого сыродельного комбината.

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Сегодня нового руководителя представят трудовому коллективу, сказали «Кур'еру» в отделе кадров комбината.

Обновлено в 9.40.

На сайте Слуцкого сыродельного комбината обновился раздел с контактами, где теперь генеральным директором указан Сороговец Сергей Иванович.

Напомним, что в пятницу, 11 декабря, гендиректор Денис Васько и его первый заместитель Руслан Лукашенко закончили свою трудовую деятельность на предприятии.

Кадровая перестановка стала полной неожиданностью для коллектива. В отделе кадров комбината «Кур'еру» пояснили, что бывшие руководители покинули свои должности по соглашению сторон.

РАНЕЕ. Директор Слуцкого сыродельного комбината и один его заместитель покинули свои должности

Дополнено в 14.25.

Раньше Сергей Сороговец работал ведущим ветеринарным врачом аппарата управления ГУ «Белорусское управление государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте».