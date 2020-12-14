В милиции рассказали, что помогло избежать более тяжёлых последствий гололедицы в Слуцке

Сильный гололёд мог обернуться более серьёзными последствиями для жителей Слуцка. Однако сразу несколько факторов помогли избежать этого. В Слуцкой милиции «Кур'еру» рассказали, что и работа дорожных служб, и коммунальных, и поведение водителей на дорогах помогло относительно спокойно пережить гололедицу.

«Если касаться ДТП в нашем районе, то следует отметить работу ЖКХ, ДРСУ-125 и ДЭУ-64. Сотрудники этих городских служб своевременно обработали проезжую часть.

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Не надо забывать и о самих водителях, которые заранее позаботились о том, чтобы «переобуть» свои авто в зимнюю резину, с пониманием отнеслись к пешеходам и другим участникам дорожного движения, правильно выбирали скорость и были более внимательны", — сказал Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению.

В милиции напомнили, что при таких погодных условиях сразу обрабатываются основные дороги и тротуары, прилегающие к ним, а также автобусные остановки, затем — второстепенные дороги, и уже в последнюю очередь — дворовые территории.

«Возможно, кто-то не увидел посыпанное крыльцо у себя во дворе или тротуар, но это не значит, что работники служб сидели без дела. К сожалению, из-за эпидемической ситуации в Слуцке многие болеют, а оставшиеся вынуждены работать за двоих, а то и за троих. В этих организациях трудятся такие же живые люди, которые не могут работать 24 часа в сутки — им также необходим отдых», — добавил Александр Станкевич.

В эти дни на разных платформах «Кур'ера» в соцсетях были и комментарии читателей, которые благодарили сотрудников милиции общественной безопасности, в том числе ГАИ, за то, что те находились рядом с пешеходными переходами, обеспечивая безопасность дорожного движения, в служебных авто включали маяки, чтобы привлечь внимание водителей, а пешеходам лишний раз напоминали правила перехода проезжей части.

«Пешеход должен переходить дорогу, убедившись, что выход на проезжую часть безопасен и что водитель имеет техническую возможность остановить своё транспортное средство. Иными словами, в гололёд автомобилю может быть тяжелее остановиться, чем пешеходу», — отметил замначальника милиции.

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