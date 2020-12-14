Как на Слуцком рынке поселилась добрая Чупакабра, но её приказали убрать

Расскажу нашу историю. Нам вряд ли кто поможет, да и, собственно, помощь, наверное, не нужна, но обидно становится и руки опускаются от человеческого бессердечия.

Немногим более года назад на рынок к нам пришла собака. Низкорослая дворняжка. Она была такая страшненькая, худая, облезлая, типичная Чупакабра, что не смогли мы её прогнать.

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Накормили. Раз, другой. Она и осталась. Имя само прилипло — Чупа. И со временем она преобразилась. Поправилась, оживилась. Похорошела. Несмотря на то, что её жизнь так неудачно началась, она осталась доброй, ручной, ласковой. Всегда встречала и провожала нас. Мы её кормили.

Так прошёл почти год. Привела первых щенков. Они оказались дикими, в руки не даются, но живут вместе с ней. Теперь их у нас трое. Абсолютно безобидные низкорослые дворняги. И решили мы в этом году на зиму улучшить их условия, скинулись и купили им будку. Одну большую, на троих. Поставили на рынке, но в таком месте, что никто её не видел, никому она не мешала, убирали за ними сами.

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И собаки отлично жили там почти месяц. И вот нашлись же «добрые» люди, которые пожаловались в администрацию рынка. И хоть никому не мешали наши собаки и их жилище, но нам было сказано убрать. То есть когда там ходили справлять нужду алкаши, выбрасывали мусор, это никому не мешало.

Мы, конечно, нашли другое место для будки, и Чупу туда отнесли. И вроде хорошо, но не даёт покоя мысль, ну чем они вам мешали? Из вредности? Ведь собака не виновата, что осталась на улице! Надеемся, что они приживутся на новом месте…

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