Совмещение школьных экзаменов и ЦТ и внутреннее собеседование. Минобр о возможных изменениях при поступлении

Изменения вступительной кампании ждут абитуриентов-2022. Игорь Карпенко, министр образования, уже сообщил, как примерно будет выглядеть система.

Последнее совещание на эту тему проходило 11 декабря в стенах Белорусского государственного педуниверситета имени М.Танка. Как сообщается на сайте Министерства образования, сейчас в стране проходит комплексное обсуждение вопроса об изменении формата выпускных экзаменов в школе и совмещение их с ЦТ.

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«Вопрос возможного совмещения экзаменов в школе с централизованным тестированием рассматривается тщательно. Как это окончательно будет, мы определимся чуть позже. Мы уже проанализировали общественное мнение. Есть определённые срезы, в том числе пакет конкретных предложений от общественности. В общем, надо отметить, всё это достаточно позитивно воспринимается. Сегодня к дискуссии подключился депутатский корпус. Кроме того, у нас планируется заседание общественного консультативного совета по вопросам образования.

Мы доложим о результатах всех этих обсуждений главе государства, и, скорее всего, на его уровне состоится соответствующее совещание, где будет принято окончательное решение, как мы будем действовать", — рассказал Игорь Карпенко.

В продолжение Игорь Карпенко напомнил, что Александр Лукашенко поставил перед Министерством образования задачу пересмотреть формат проведения вступительной кампании в вузы страны. Экзамены и зачисление должны проходить таким образом, чтобы «видеть каждого абитуриента».

«Мы рассматриваем варианты возможного совмещения традиционного централизованного тестирования с элементом внутреннего экзамена либо внутреннего собеседования. Это тоже такая достаточно обсуждаемая тема», — отметил министр.

Касаемо сроков возможных нововведений Карпенко уточнил, что подготовка методической базы, программной документации займёт не менее 2-х лет.

«Согласитесь, если у нас появятся, допустим, на входе в университет внутренние экзамены, значит, по ним же надо прописать школьные программы. Их надо унифицировать для того, чтобы у каждого абитуриента было понимание, какие могут быть заданы вопросы, какие могут быть компоновки билетов на вступительном экзамене. Нужно, чтобы ребёнок не терялся на экзамене и для него это не было каким-то новшеством, что поставит его в стопор. И он в силу психологической неподготовленности не сможет ответить на элементарные вопросы, которые, казалось бы, знал», — сказал он.

Пока же, по словам министра, в 2021 году практически всё останется без изменений. И до 1 апреля уже будут озвучены цифры приёма в вузы Беларуси и контрольные цифры приёма. Возможные изменения могут быть только в отношении целевого набора в университеты.