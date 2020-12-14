Последствия гололёда в Слуцке за пятницу и выходные. Рассказали в больнице и ГАИ

11 декабря дороги и тротуары Слуцка обледенели из-за дождя и мороза. Начиная с пятницы за медицинской помощью с травмами, произошедшими из-за этого погодного явления, в Слуцкую больницу обратился 71 человек. Об этом «Кур'еру» рассказали в ЦРБ.

«Двое из обратившихся госпитализированы. Остальные проходят амбулаторное лечение. С холодовыми травмами обращений не было», — рассказали в приёмном отделении Слуцкой ЦРБ.

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А в Слуцкой ГАИ «Кур'еру» сообщили, что из-за гололёда роста количества ДТП не было.

«За эти три дня учётных аварий (в которых могли пострадать люди или которые могли повлечь смерть человека. — Прим. ред.), к счастью, не было. Увеличение числа неучётных ДТП из-за погодных условий мы не отметили, случчане к гололёду подготовились, это похвально. Добавлю, что, может, ДТП и были, но люди могли и не обратиться в ГАИ, а разобраться между собой», — рассказали в Госавтоинспекции.

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