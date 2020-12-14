Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала, как может измениться декретный отпуск в Беларуси.

«Модели могут быть разными. Может остаться три года, при этом только два оплачиваемые. Либо два года для всех, три — для многодетных», — рассказала Ирина Костевич.

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Она добавила, что «задача Минтруда вместе с депутатским корпусом и семьями найти идеальную модель, которая позволила бы решить задачи бюджета, государства, общества и отдельного человека».

Министр также отметила, что в Беларуси надо развивать услуги по уходу за детьми раннего возраста: «И когда мы выйдем на соответствующий уровень развития этих услуг, только тогда будет приниматься эта мера (сокращение декретного отпуска)».

КОНТЕКСТ. Напомним, о возможном сокращении декретного отпуска 20 ноября заговорил Александр Лукашенко. Одновременно с этим Лукашенко также заявил, что «не будет детей — не будет рабочих, никакое образование тогда не надо, никакие компетенции».

В ТЕМУ. В каком случае в Беларуси сократят декретный отпуск