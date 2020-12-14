Из подборки «Кур'ера» вы узнаете о международных датах — Дне мигранта и Дне помощи бедным. На этой неделе также отмечается День чая. Мы объясним, почему в День памяти преподобного Иоанна Молчальника было принято мало говорить, как появился международный День обезьян и какой день считается Днём белорусского кинематографа.

Читайте еженедельный обзор праздников «Кур'ера» на предстоящую неделю.

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♦ 14 декабря — Международный день обезьян. Один из студентов Мичиганского университета в 2000 году отметил в календаре дату 14 декабря как День обезьян. Тогда шуточная затея закончилась забавным праздником среди студентов. Однако, как часто случается, постепенно день превратился в традицию, а интернет сделал её международной.

Сегодня многие зоопарки мира участвуют в проведении праздника, посвящённого обезьянам. Защитники животных в Международный день обезьян обращают внимание общества на проблемы, с которыми приходится сталкиваться этим представителям животного мира.

♦ 15 декабря — Международный день чая. Решение отмечать Международный день чая именно 15 декабря было принято после обсуждения во время Всемирного общественного форума в 2004 и в 2005 годах. Это день принятия Мировой Декларации прав работников чайной индустрии.

В Беларусь чай пришёл сравнительно недавно, только в 19-м веке. До этого белорусы пили травяные отвары и настои из иван-чая, листьев и плодов малины, смородины, земляники. Не менее популярным был морковный чай. Для этого морковь строгали и сушили.

♦ 15 декабря в деревне Тимковичи Копыльского района родился великий российский учёный в сфере метеорологии, доктор географических наук, профессор Исаак Маркович Долгин (1910−1988). И. М. Долгин — популяризатор научных знаний в области аэрометеорологии полярных областей. Большое внимание он уделял вопросам истории развития метеорологических исследований.

♦ 16 декабря православные отмечают память преподобного Иоанна Молчальника. Он известен тем, что принял обет молчания и жил в пустыне 19 лет в одиночестве, питаясь только травами. На Иоанна в народе стараются меньше говорить и даже писать, веря, что молчание в такой день не только избавит от невзгод, но и сможет привлечь удачу к человеку.

♦ 17 декабря — День белорусского кино. Этот праздник республиканских кинематографистов был установлен в 1994 году. В музее истории белорусского кино есть сведения о первом отечественном «боевике» — «Лесная быль» Юрия Тарича по повести Михася Чарота «Свинопас». Здесь собраны документы и материалы по истории белорусского кино, проходят экскурсии, выставки и показы отечественной и зарубежной киноклассики на основе музейного видеофонда.

♦ 18 декабря — Международный день мигранта, который отмечается по решению ООН с 1990 года, когда была принята Международная конвенция о защите прав мигрантов и членов их семей.

Отметим, после выборов из Беларуси мигрировали минимум 13,5 тысячи человек. Большая часть в Польшу, Литву, Латвию, Украину.

♦ 19 декабря — Международный день помощи бедным, установленный ООН в 1995 году. Организация Объединённых Наций рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни». За чертой бедности в Беларуси находится 3,4% населения. Это следует из данных Белстата. В первом квартале доля малообеспеченных (чьи среднедушевые располагаемые ресурсы не дотягивают до бюджета прожиточного минимума — 258,11 рубля) также составляла 3,4%, во втором — 3,6%.

♦ 19 декабря Православная Церковь отмечает День святителя Николая Чудотворца. Святитель Николай считается покровителем путешественников и мореплавателей; «всех предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих в бедах прибежищем, благочестия столпом, верных поборником». Христиане верят, что и сегодня он совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям. В народе этот день ещё называют Никола Зимний.



♦ 20 декабря — Международный день солидарности людей. Отмечается с 2006 года по решению ООН. Солидарность — это единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка, основывающиеся на общности интересов и необходимости достижения общих целей, совместная ответственность.