С 1 января из общепита исчезнет одноразовая пластиковая посуда. Топ-6 вопросов по этому поводу

С 1 января 2021 года из кафе, ресторанов и других точек общественного питания должна исчезнуть одноразовая пластиковая посуда. Значит ли это, что теперь нельзя будет взять кофе с собой, если нет собственной чашки, а пиццу придётся есть исключительно в кафе. На что заменят пластиковые тарелки и почему для некоторых точек с едой делают исключения?

Чтобы «антипластиковая реформа» проходила проще, для владельцев кафе, ресторанов и кулинарий Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило разъяснения нормативных актов, в которых говорит, что должно измениться, а точнее — исчезнуть из продажи. Ecoidea. by посмотрели на планируемые преобразования и попросили эколога прокомментировать.

Реклама

Действительно ли запрет на одноразовую пластиковую посуду снизит количество мусора и про что стоит помнить в контексте Беларуси, рассказывает директор Центра экологических решений, консультант Платформы по пластику ПРООН в Беларуси Евгений Лобанов.

1. Какая посуда всё-таки исчезнет из общепита в начале 2021 года?

С 1 января 2021 года запрещены использование и продажа в заведениях общепита одноразовой пластиковой посуды, а именно вилок, ложек, ножей, палочек для размешивания напитков, cтаканов, чашек, тарелок, трубочек (соломинок) для напитков. Исчезнет также упаковка для еды в виде одноразовых контейнеров, лотков, коробок, ланч-боксов, коррексов, банок и бутылок, за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий. — Вводимый запрет на использование одноразовой пластиковой посуды — это позитивная мера, которая позволяет снизить количество отходов от одноразовых пластиковых вещей. Очень радует запрет на мелкие пластиковые предметы — помешиватели и трубочки. По этому пути идут многие передовые страны, в частности в Европейском союзе некоторое время назад была разработана пластиковая стратегия, ограничивающая использования одноразовой упаковки, посуды и некоторых других одноразовых товаров, — отмечает эколог. — Пусть и не быстро, но и Беларусь тоже пришла к этому. Важно, чтобы одноразовый пластик стал менее доступен — как физически, так и по цене.

Центр экологических решений, кроме перечисленного, предлагал также ввести запрет на некоторые другие виды товаров. Например, на порционные упаковки с сахаром, солью, перцем: такие саше обычно содержат пластик, не поддаются переработке.

— Нюанс в том, что важно не просто запрещать одноразовые товары (на их место, скорее всего, придут другие одноразовые, пусть и потенциально чуть менее вредные), а менять подход — с одноразового на многоразовый. Поддерживать практики, сервисы, частные инициативы, способные работать на предотвращение пластикового мусора. Это, к примеру может быть, введение оборотной тары, депозитов и так далее. Сюда же можно отнести и поощрение людей пользоваться своей посудой и упаковкой.

2. Есть ли какие-то исключения для одноразовой пластиковой посуды?

Да, запрет не распространяется на одноразовые пластиковые колпачки и крышки для стаканов и других ёмкостей.

Связано это с тем, что пока в Беларуси не удалось найти альтернативу крышкам от стаканов. Однако, советует специалист, от крышки всегда можно отказаться, а лучше — пользоваться собственной многоразовой чашкой (тем более, многие кафе поддерживают эту идею и даже предоставляют скидку в рамках движения «My cup, please!»).

3. Могут ли кафе и рестораны использовать одноразовую посуду, если она сделана не из пластика?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли со ссылкой на соответствующее постановление Совета Министров, уточняет, что к одноразовой пластиковой посуде относятся изделия и предметы, полностью изготовленные из полимерных материалов (за исключением природных полимеров, которые не были химически модифицированы).

Это значит, что одноразовая посуда и упаковка, изготовленная из картона, ламинированного полимерными материалами и / или содержащая пластиковые декоративные элементы, не относятся к одноразовой пластиковой посуде. Следовательно, такую посуду общепит может использовать без ограничений.

В целом упаковка, которая не полностью, а частично состоит из пластика, — тоже проблема. Самый простой пример — бумажные стаканчики. Изнутри они оклеены тонким слоем пластика, что делает их переработку невозможной. Такие отходы не исчезнут быстро и в природных условиях, наоборот, могут стать причиной загрязнения окружающей среды микропластиком.

— Не стоит забывать о таких примерах «спрятанного» пластика. Запрет на использование «чисто» пластиковой посуды и упаковки может привести к появлению новой, «непластиковой» упаковки, которую точно также невозможно переработать, — комментирует специалист. — Основным критерием для появляющихся альтернатив должна быть возможность их многоразового использования.

Сейчас в Беларуси работают также над созданием биоразлагаемого материала, то есть создают так называемые природные полимеры, которые не запрещено использовать.

— В вопросе биоразлагаемой посуды и упаковки должен быть комплексный подход. Важно понимать, что появление нового материалы из растительного сырья само по себе не решает проблему избыточного пластика, а, наоборот, требует от государства дополнительных усилий. Если мы выводим на рынок новый вид упаковки, то важно продумать и систему сбора и последующего компостирования таких отходов. В Беларуси пока нет линий промышленного компостирования, а значит, биоразлагаемые материалы тоже будут просто захораниваться, — комментирует Евгений Лобанов.

4. Как будут упакованы кулинарные полуфабрикаты и кондитерские изделия?

Так же, как сейчас. На них не распространяется вводимый запрет. Это значит, что в кулинариях для упаковки останется одноразовая пластиковая посуда.

Однако в цехах, где продукция производится, запрещено использовать одноразовую посуду. Исключение — всё та же упаковка кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий для последующей реализации.

5. Можно ли будет в кулинарии перекусить из одноразовой пластиковой посуды?

Одноразовая пластиковая посуда останется в тех кулинариях, которые принадлежат магазинам, торговым павильонам и являются их частью. На эти места вводимый запрет не распространяется.

Использование и продажа одноразовой пластиковой посуды будет запрещена в тех отделах кулинарии, которые продавец определит как самостоятельные объекты общественного питания.

— С одной стороны, вводимые запреты должны стать толчком для бизнеса изменить подход. Те, кто начнёт перестраиваться сразу, смогут превратить «безотходный» подход в неплохой имиджевый продукт, работать с теми, для кого экологичность — это ценность. В этом смысле мне очень нравится минская zero waste кофейня, — говорит специалист. — С другой стороны, стоит работать над изменением уличной культурой. Важно развивать у людей осознанный подход, чтобы человек не просто купил кофе на вынос, выпил и, не задумываясь, выбросил.

6. Самовывоз и доставка еды тоже будут без пластиковой посуды?

Если вы заходите приобрести еду на вынос или с доставкой, то можете быть уверены — запрещённой одноразовой пластиковой посуды с собой вам не дадут. Однако помним, что из каждого правила есть исключения. Кафе может использовать одноразовую посуду из других материалов, которые считаются более экологичными (согласно официальным нормативным актам, более экологичным считается практически любой материал, если это не химически модифицированный пластик в чистом виде), под запрет не попадают пластиковые крышечки от стаканов.

— Бизнес меняющуюся ситуацию может рассматривать как точку роста, уже и в Беларуси есть прогрессивные компании, которые заказывают обеды для сотрудников и хотят, чтобы привозили качественную еду без мусора в виде упаковки, — говорит Евгений Лобанов. — Поэтому сейчас могли бы появится в стране различные сервисы по аренде многоразовой посуды для общепита. Такие работают во многих странах: оборотные ланчбоксы дают в пользование, после собирают, моют, стерилизуют и снова отдают для использования в доставке.