Представьте, что вы сидите целыми днями на важном совещании, и оно никогда не заканчивается. Или вы делаете какую-то важную операцию у станка, и ей нет конца. Вы хотите пить, есть, спать. Вы ждёте, что напарник будет вам помогать. А он говорит: «Но почему ты меня не попросил?» Это реальность женщины в декрете. Почему не все мужчины делают домашние дела наравне с женой и надо ли просить мужа о помощи, расскажет аналитический психолог Лидия Руонала.

Если вы прочтёте обсуждения в интернете, связанные с распределением домашнего труда в семье, то вы столкнётесь со странными точками зрения. Если бы их использовали для ситуаций за пределами семьи, то их можно было бы описать так: «Как корректно и вежливо донести до партнёра по бизнесу, что нужно сдавать бухгалтерские отчёты вовремя», «10 способов мотивировать вашего работодателя платить вам зарплату», «Что ты делаешь не так, когда управляющая компания не включает отопление зимой (спойлер: «не будь мегерой»), ну и самое любимое — «Как вдохновить напарника подавать тебе патроны во время сражения».

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А напарник ещё при этом говорит: «Но я уже утром достаточно настрелялся! Я устал! А ты тут со своими патронами! Да я тебе и пушку купил современную, бабка моя на войну ходила с ухватом и топором, и ничего, справилась. И вообще, разве у нас боевые действия? Посмотри, птички поют, листья такие красивые, грибами пахнет. Расслабься уже, не доводи меня, ну честное слово. А про отопление зимой — я откуда знал, что его надо включать, ты же не попросила».

Лидия уверена, что вступление к её статье вызовет совершенно разную реакцию у читателей в зависимости от того, какого они пола. И у неё есть основания быть настолько уверенной. Согласно интересному исследованию, организованному в 2017 году представителями ведущих российских вузов ВШЭ и РАНХиГС, мужчины в среднем тратят 2,4 часа в неделю на занятия по дому, если у них нет детей, и аж 2,5 часа — если дети есть. Что касается женщин, то бездетные в среднем уделяют 3,2 часа в день, а детные с ребенком до 5 лет — 5,1 часа.

При этом мужчины искренне считают, что они выполняют работу по дому на равных.

80% мужчин удовлетворены сложившимся распределением домашнего труда, среди женщин эти цифры составляют 44%.

Почему же так происходит, что в семье одного всё устраивает, а другую — не очень? И должна ли жена просить мужа о помощи? Давайте разбираться.

Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт

Современные исследователи благодаря инструментам изучения активности мозга получили возможность «залезть человеку в голову» и изучить не только то, что человек говорит про себя и во что верит, но и как на самом деле формируется его поведение, взгляды на себя и на мир. Первые исследования при помощи МРТ начали проводиться в 1990-х годах, и за 30 лет набралось достаточно информации, подтверждающей значение социального окружения на формирование жизненных ценностей.

Исследования младенцев показали, что с самого рождения они способны имитировать действия взрослых. Способность к имитации помогает не только человеческим младенцам, но и животным выжить и занять свое место в стае. Однако не только дети имитируют взрослых.

Мамы в пять раз чаще имитируют мимику и действия своих малышей, и таким образом через этот взаимный обмен происходит закрепление поведения. Мать активно возвращает ребенку то, что она видит. Или хочет видеть. Именно так, через эмоциональные реакции значимого окружения, и формируются стереотипы.

В 2000 году психолог Эрин МакКлюр провела интересное исследование, показавшее, что женщины проявляют лучшие способности в распознавании эмоций на лице другого человека, но именно с девочками мамы демонстрируют больше мимических реакций. То есть утверждение о том, что женщины с Венеры и лучше «от природы» воспринимают эмоции и нуждаются в них, не вполне состоятельно. Девочки говорят на том языке, которому их обучали. Собственно, как и мальчики. И разное отношение к мальчикам и девочкам начинается ещё с роддома.

А дальше дети растут и получают подтверждение того поведения, которое кажется нормальным для их родителей. Девочек хвалят за усидчивость, помощь по хозяйству, красоту, аккуратность, неагрессивность, интерес к детям и растениям. Мальчиков стимулируют быть активными, уметь отстаивать свои интересы, проявлять быструю реакцию и демонстрировать склонность к сложным механизмам.

Девочке могут сказать, что она умная, но обычно это идёт именно как компенсация: «красоты Бог не дал, ну хоть не дура». Мальчиков тоже могут назвать красивыми, но это будет скорее как «ну, мать, берегись, от девиц отбою не будет».

Обходиться с этими общественными идеалами можно тремя способами. Два из них психологи называют инфантильным (то есть не созревшим) поведением: полностью перенимать и расти хорошими девочками и мальчиками или бороться с ними и расти плохими девочками и мальчиками.

Третий вариант — это вариант взрослых, и его метафорически можно описать такими словами: взрослый человек надевает шапку не потому, что этого хочет мама, а потому, что холодно. И может себе позволить носить шапку, даже если мама попросила её надеть. Но для того, чтобы достичь такого уровня просветления, надо побывать в обоих полюсах.

Взрослый человек умеет брать ответственность за свою жизнь, любить, заботиться и быть внимательным к себе и другим. И это умение зависит не от гендера, а личного желания, помноженного на опыт.

Унитаз — лицо хозяйки

Стереотипы — дело неплохое и даже полезное. Они помогают как-то структурировать хаос нашего мира и на что-то ориентироваться. Сложности наступают тогда, когда стереотипы переходят на уровень заповедей, а их соблюдение превращается в некий ритуал, священное действие, где процесс важнее содержания. Но у нашего поколения ещё сильны убеждения, будто именно следование им даёт пропуск в мир взрослых и настоящих мужчин и женщин. И эти убеждения сидят настолько глубоко, что мы их можем заметить далеко не сразу.

В современном мире чаще всего работают оба родителя, либо папа работает, а мама сидит с детьми, но в общественном представлении она «не работает». Напомню, что декретный отпуск — это отпуск по уходу за ребёнком. Домашние дела остаются за скобками этого и без того круглосуточного занятия. Да и в городской квартире традиционное разделение труда крестьянской семьи, где женщина отвечает за дом, а мужчина за всё остальное, выглядит так же уместно, как телега, запряженная лошадью, на крайней левой полосе Московской кольцевой автодороги.

Да, крестьянину в городской квартире и делать особенно нечего. Ему не надо пахать, сеять, косить, починять дом или заниматься другим физическим трудом. Поэтому мужчина воспринимает свою работу как свои поле и мамонта. Кроме того, он сам формирует свою самооценку из того, насколько он справляется именно с работой на работе. А тут он пришёл домой, купил продукты по списку, мусор вынес и даже полчаса поиграл с ребёнком. С его точки зрения он большой молодец, и общество с ним солидарно.

Женщина в современных условиях оказывается в совершенно другой ситуации, которую в социальных науках называют парадоксальным предписанием: речь идет о требованиях «успешной женственности» (которая подразумевает мягкость, уязвимость и пассивность, чистый дом, полный холодильник, румяных детишек) и «общечеловеческой» социальной успешности (которая, в свою очередь, подразумевает решительность, настойчивость и независимость, деньги и вовремя замененные лампочки).

Поэтому женщине, чтобы быть умницей с точки зрения себя и общества, надо встать в 5 утра, привести себя в порядок (она же не должна запустить себя!), приготовить всем завтрак, потом в зависимости от загрузки либо сходить на работу, либо детей развезти по школам, кружкам и спортивным секциям (а часто и то и другое, она же современная мать, должна организовать детям разнообразные развивающие программы). Потом она должна прибежать в мыле домой, приготовить еды, помыть и протереть, не забыть о домашних поделках, держать в голове меню на завтрак, подарок свекрови на юбилей, что у младшего — в четверг футбол, а форма грязная и надо постирать вместе с темными вещами. После этого уложить детей, почитать книгу или послушать вебинар, уделить время хобби (она же современная женщина, должна духовно и интеллектуально развиваться, а не только пироги печь), потом ещё силы на интим, а то «муж уйдет, ему же надо»…

Учёные заметили, что у современных женщин есть страх успеха, который мешает им реализовываться на работе, потому что иначе они становятся «недоженщинами» и теряют способность строить счастливые отношения, быть женой и матерью. Так что ей приходится совмещать то, что называют «традиционным мужским» и «традиционным женским» путями развития. У мужчин тоже есть страх быть «недомужчинами», но он связан только с традиционным мужским путем развития.

Исследования, посвященные теме самоуважения у мужчин и женщин, проводимые в разных странах, показали парадоксальные результаты: в благополучных странах уровень гендерного неравенства выражен больше. Одной из причин такого результата называется ситуация социального сравнения.

По всему миру женщины и мужчины с одинаковым образованием, опытом работы и функционалом получают разную зарплату просто на том основании, что так заведено.

Почему ты мне не сказала?

В Швеции, как известно, в декрет уходят оба родителя. Недавно один друг Лидии, тоже психолог, отправился в «папин декрет», пока его жена возвращалась к работе. По законодательству декрет длится 480 дней, из которого каждый из родителей должен взять не менее 90 дней, иначе эти дни «сгорают». Он вполне себе активный отец, проводил реально много времени с сыном, и, как многие шведские мужчины, он рос в обществе, где «мужская» и «женская» работа считались моветоном.

Но после двух недель сидения в декрете он ответил на вопрос как ему этот опыт. Сказал: «По уровню напряжения это как консультация с клиентом, только эта консультация никогда не заканчивается».

Папы, это очень интересно. Представьте, что вы сидите целыми днями на важном совещании, и оно никогда не заканчивается. Или вы делаете какую-то важную операцию у станка, и она никогда не заканчивается. Вы хотите пить, есть, спать. Вы просите напарника дать вам воды, но её нет. Она была вчера, вы её смогли добыть, жертвуя сном и душем. Но она закончилась. А ваш напарник говорит: «Но почему ты меня не попросил? Я всегда готов тебе помочь, но ты меня попроси, а не ори вот так, как припадочный. Я тоже устал».

Эмпатия — это серьёзный труд. Ему приходится учиться. Делать ошибки, исправляться, пробовать другие варианты…

Хозяин в доме — не тот, кто руководит полётами на Марс, лежа на диване. Так ведут себя младенцы. Хозяин — это тот, у кого «болит душа» за свой дом и домочадцев. Именно эта душевная боль за свое и своих и побуждает, посмотреть по сторонам и начать действовать.