«Не сиди на холодном, тебе ещё рожать!» Медик о мифах, которые нужно оставить в прошлом

Наступила зима, а значит, теперь мы всё чаще будем слышать тревожное: «Шапку надел?» и «Закрой окно, дует!» Известный педиатр и неонатолог Анна Левадная рассказала, как правильно одевать детей зимой, когда и зачем начинать закаливание, можно ли заболеть, если выйти на мороз без шапки, и получить цистит, если сидеть на холодном.

1. «Закаливание — это прорубь, снег и ледяная вода»

Для меня закаливание — это адекватное отношение к окружающей среде, терморегуляции и одежде ребёнка. И заниматься им можно с самого рождения, никаких ограничений нет. Дети с самого раннего возраста понимают, жарко им или холодно, и сигнализируют об этом: сначала, если чувствуют дискомфорт, плачут, затем — говорят. Задача родителей — научить ребёнка чувствовать своё тело, а не опережать его фразами вроде «Я же вижу, тебе холодно». Мы можем делегировать эту область ответственности детям, хотя многие к этому морально не готовы.

Главное правило закаливания — это комфорт, никто не призывает морозить детей. Если ребёнку хорошо, всё нравится, он позитивно реагирует на происходящее — значит, это адекватные меры закаливания. Если же ребёнка насильно окунают в прорубь или в снег — это ненормально. Например, я люблю после сауны прыгать в снег, мои дети — тоже. Для нас это определенный ритуал семейных зимних вечеров: дети с радостью бегают по снегу, если есть где-то ледяная купель — могут по своему желанию туда окунуться.

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Но насильно опускать в ледяную воду маленького ребенка (тем более нерегулярно) — на мой взгляд, это уже насилие.

Я против насилия в любом его проявлении, и навязывание закаливания — это тоже насилие. Даже обливание холодной водой должно быть с согласия ребенка. Мы можем менять окружающую среду: создавать адекватный температурный режим и влажность в квартире, проветривать помещение, понижать температуру купания, не греть еду из холодильника, которую греть не нужно, — те же йогурты. Всё это тоже меры закаливания, но без насилия и страдания со стороны ребёнка.

2. «Шапочку наденьте!»

Шапка и шарф — это исключительно средства комфорта. Человек заболевает от встречи с вирусами или бактериями. От того, что вы прошлись по морозу без шапки, вы не заболеете менингитом. А вот при встрече с бактериями, вирусами или, реже, грибками вероятность заболеть высока. Поэтому от этой болезни защищаться нужно не шапочкой, а, например, вакцинацией.

Для возникновения таких сложных заболеваний нужны другие факторы — в первую очередь инфекционные агенты, которые появляются в организме и могут вызвать воспаление.

3. «Закрой окно и выключи кондиционер! Продует!»

И снова: взрослые (и дети) заболевают не от дуновения ветерка, а от вирусов и бактерий. Факторов, от которых зависит, заболеет человек или нет, очень много: длительность и степень близости контакта с болеющим человеком, степень проветривания помещения и его размеры, сталкивался человек ранее с этой инфекцией или нет, есть ли у него вакцинация от данного заболевания, болел он на момент встречи с вирусом или нет.

Но, например, у многих из-за открытого окна может появиться першение в горле. Как правило, это происходит из-за пересыхания слизистой, потому что при открытом окне влажность в помещении падает. Кондиционер тоже сушит воздух, а значит, может стать причиной кашля. Не забывайте про увлажнитель воздуха! А ещё кашель после кондиционера может появиться из-за несвоевременной замены фильтра. Важно следить за гигиеной кондиционера, чтобы он сам по себе не стал источником, например, какой-то грибковой инфекции.

Кашель, красное горло и першение — это не болезнь, а реакция слизистой. Как правило, защитная. Мы чихаем, если какое-то инородное тело попадает на слизистую носа, кашляем, если инородное тело попадает на дыхательные пути. Боль в горле тоже может быть ответной реакцией на раздражение слизистой — от того, что, например, человек долго будет кричать, у него может заболеть горло, потому что это будет выраженное механическое повреждение. И, конечно, чувствительная слизистая может на это реагировать. Это не значит, что человек заболел, у него развилась ангина или бронхит после того, как он под кондиционером посидел, нет. Но какие-то защитные физиологические реакции возникать могут.

4. «Не сиди на холодном, тебе ещё детей рожать!»

Это такой укоренившийся советский миф о том, что нельзя сидеть на холодном и обязательно надо закрывать поясницу, а то будет цистит или воспаление. На самом деле эволюционно анатомически почки очень глубоко расположены и довольно-таки хорошо утеплены. Их температура не зависит от окружающей среды, в том числе от температуры кожи. Кожа у нас вообще хороший защитный фактор, который не дает организму переохлаждаться. В любом случае сидение на холодном не тот фактор, на который надо обращать внимание для выявления инфекции мочевыводящих путей.

5. «Ребёнка надо потеплее одеть, а то замёрзнет!»

Одежда ребёнка должна соответствовать уровню его подвижности. Маленький ребёнок, который сидит в коляске, замёрзнет быстрее, чем подвижный подросток. Поэтому для них подбираются разные типы одежды. Но есть несколько универсальных правил:

Использовать термобельё: оно должно быть термосберегающим, если это малоподвижный ребёнок, и термоотводящим, если ребёнок много двигается. Термобельё должно плотно прилегать к телу.

Одеваем ребёнка как капусту. Многослойность нужна, чтобы в одежде была прослойка воздуха, которая будет согревать ребёнка и отводить лишнюю влагу.

Ребёнку должно быть удобно: никаких ботинок, из которых он вырос, или слишком большой куртки «на вырост».

Одежда должна быть сухой. Влажные предметы повышают риск обморожения. Например, шарф, в который дышит ребёнок, или промокшая обувь и перчатки повышают риск обморожения конечностей, которое, конечно же, опасно.

Если ваш ребёнок подходит на прогулке и говорит: «Мама, я замёрз», — мы идём домой. Но он может сказать: «Мама, мне жарко», — и тогда важно разрешить ему стянуть перчатки или шапку, потому что вы образованный человек и понимаете, что ребёнок не заболеет от того, что снял шапку (даже если вспотел). Да, это не очень комфортно, и, скорее всего, ребёнок быстро замёрзнет после того, как снял куртку, шапку и шарф, например. Но вы же научили его чувствовать своё тело и понимать, когда ему холодно, а когда жарко. Значит, и в этом случае он обязательно вам сообщит, что замёрз. И вы спокойно отправитесь домой. Главное здесь — научиться доверять детям.