Происшествия на выходных: силовики провели Макса Коржа в бус, но потом отпустили

В Минске и некоторых других городах снова прошли акции протеста. В столице люди ходили небольшими колоннами в разных частях города. Были задержания, в том числе жёсткие. В числе задержанных — выпускающий редактор Onliner Николай Градюшко и журналист Геннадий Веретинский.

В Могилёве бригада пожарных приехала, чтобы снять с дерева бело-красный пакет.

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В Смолевичах отвезли в РОВД целый школьный класс, который шёл с репетиции вальса. Детей, по их словам, продержали во дворе около 15 минут и отпустили. На 19.44 правозащитникам было известно о 179 задержанных. Милиция сообщила о 300 задержанных. TUT.BY

У Макса Коржа в Минске силовики проверили телефон

В Минском районе водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся

В Бресте грузовой микроавтобус насмерть сбил пенсионерку

В воскресенье в Минске силовики в Грушевском сквере подошли к компании, в которой находился певец Макс Корж. Макса и его друга провели в бус. По словам артиста, у них проверили телефоны, посмотрели подписки в Telegram и отпустили.В субботуна автодороге в Минском районе «Рено Лагуна» сбил 47 летнего велосипедиста, водитель скрылся. Машину нашли в нескольких километрах от аварии в поле. Водителя, подозреваемого в преступлении, задержали: это 35-летний житель Молодечно. Он был без прав, пьян, бросил машину и пытался уехать на такси. Сейчас находится в ИВС.

В Бресте в одном из дворов 27-летний водитель грузового микроавтобуса двигался задним ходом и сбил 74-летнюю женщину. Та умерла на месте. Трагедия произошла в субботу днём. TUT.BY

В Бобруйске грузовик придавил двух пешеходов к дереву

На пожарах погибли люди

Утром в субботу в деревне Быки Городокского района горел двухквартирный дом, принадлежащий местному сельхозпредприятию. Обнаружен погибший 57-летний рабочий предприятия, который жил на квартире.

Около 9 утра в субботу горел жилой дом в агрогородке Фащевка Шкловского района. Обнаружен погибший 80-летний хозяин дома.

В субботу около 11.30 горела квартира в трёхквартирном доме в Пинске. На пожаре обнаружен погибший 50-летний хозяин квартиры.

Примерно в то же время в агрогородке Далёкие Браславского района горел жилой дом. Обнаружен 76-летний погибший хозяин дома. МЧС

Умер актёр Валентин Гафт

Вечером в субботу в Бобруйске водитель грузовика «Мерседес-Бенц» не справился с управлением, наехал на стоящих на остановке людей, а потом врезался в дерево. Между деревом и машиной оказались зажаты двое мужчин. Спасатели освободили их, пострадавшие госпитализированы.

В субботу умер Валентин Гафт, актёр театра и кино, снявшийся в более чем 100 кинокартинах, обладатель множества наград. В числе его работ — роли в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи», «12». Валентину Гафту было 85 лет. TUT.BY