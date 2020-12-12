Как приучить ребёнка убирать за собой игрушки: методы, которые точно работают

Родители часто жалуются на то, что дети разбрасывают игрушки и не убирают их за собой. В ход идут просьбы, уговоры и даже наказания, но и это не всегда помогает. Мама и психолог Евгения Третьякова предлагает превратить уборку в игру. Тогда дети будут с радостью наводить порядок в комнате, а со временем это войдет в привычку.

Почему ребёнок не хочет убирать игрушки?

Прежде чем придумывать игры для уборки, психолог советует разобраться, почему ребенок не хочет наводить порядок в комнате, несмотря на ваши просьбы. Вот самые распространенные причины:

Реклама

— Игрушек дома слишком много

Тогда они перестают быть ценными и значимыми для ребёнка. Если какая-то из них потеряется, его это не расстроит. «Ну, сломается, ну, потеряется, их же полный дом», — так может рассуждать ребенок, поэтому не стремится класть вещи на свои места. Кроме того, убирать завалы игрушек, занявших всю квартиру, гораздо сложнее психологически. Поэтому первое, что должны сделать родители, — это ограничить количество игрушек.

Скажите ребенку: «Если ты не хочешь убирать игрушки, значит, от них устал, они тебе не нужны. Поэтому мы можем отдать их другому ребёнку или убрать в шкаф на несколько месяцев, чтобы они тебе не мешали. Оставь только нужные тебе вещи, остальные я уберу или кому-нибудь отдам». Важный момент: говорите об этом без угроз, а дайте ребенку право выбора: убрать игрушки, сложить их в шкаф на время или отдать кому-то другому.

— Нет удобных и понятных мест для хранения игрушек

Чтобы ребёнку было легче убирать в комнате, организуйте в ней определённые места для хранения игрушек. Ребёнок без проблем должен до них доставать, они должны легко открываться и закрываться. Это могут быть специальные контейнеры, в которые легко складывать машинки, конструктор и кубики. Такие коробки будет здорово подписать словами или с помощью наклеек. Для того чтобы найти свою любимую игрушку, ребёнку не нужно будет высыпать на пол содержимое всех ящиков.

— Уборка для ребёнка — это наказание и боль

«Если будешь плохо себя вести, будешь сам убирать свои игрушки», «Думаешь, мне нравится убирать? Терпеть это не могу!» — подумайте, не общаетесь ли вы таким образом со своим ребёнком, убеждая в том, что уборка — это скучно и тяжело? Объясняйте и показывайте на своём примере, что родители убирают не потому, что так надо, а потому, что им приятно, когда дома чисто, красиво и просторно. Тогда уборку дети будут воспринимать как приятное занятие.

— Ничего не случится, если ребёнок не уберёт игрушки

Проанализируйте, что вы делаете, если ребёнок отказывается убирать игрушки? Если мама как всегда покричит, а потом придёт и всё сделает сама, то ребёнок просто не видит смысла напрягаться. Аналогичная история, если после родительских угроз игрушки остаются разбросанными на полу, а мама просто об этом забывает.

Объясните ребёнку, что когда вы убираете игрушки вместо него, времени на игры и чтение книг не остаётся. Если малыш всё равно отказывается от своих обязанностей, важно не идти на уступки и в этот вечер заниматься своими делами. А если ребёнок приходит на помощь родителям, освободившееся время обязательно уделите общению. Ребёнок поймет эту закономерность, и у него появится естественный стимул наводить порядок в комнате. Ведь тогда мама сможет с ним поиграть. — У ребёнка нет алгоритма уборки

Для взрослых фраза «Убери игрушки» звучит понятно, для ребёнка — очень туманно. Для него уборка — это гигантская глыба, к которой он не знает, как подступиться. Помогите ребёнку понять, что нужно делать и в каком порядке. Давайте в процессе уборки чёткие задания: «Поставь книги на полку, убери машинки в контейнер, сложи конструктор в ту коробку». Тогда уборка не будет казаться ребенку слишком сложной задачей.

— Ты всё делаешь не так!

Любой процесс, который сопровождается тонной критики и замечаний, удовольствия вызывать не будет. Сравните: «Ты неправильно сложил машинки, я же тебе уже сто раз показывала, как это нужно делать» или «Как здорово становится в комнате после уборки. Посмотри, сколько свободного места стало. А игрушки так рады и говорят тебе: «Спасибо, Маша». Рассказывайте при ребёнке своим знакомым о том, что у вас растет настоящий помощник, и мама ему очень благодарна. Это тоже отлично работает.

— Разрушение игры

Иногда ребёнок протестует против уборки, потому что ему не хочется разрушать созданный им мир — волшебный замок или лабораторию для опытов. Возможно, с нашей точки зрения «замок» выглядит как свалка, но для ребёнка это большая ценность. В таком случае можно разрешить оставить неразрушенным его «волшебный мир». Попросите убрать все остальное.

Превратите уборку в игру

Если вы ограничили количество игрушек, организовали удобные места для их хранения и создали позитивный образ уборки, то заинтересовать ребёнка самим процессом можно с помощью игр. Вот несколько идей, благодаря которым уборка игрушек станет весёлой игрой, а не ненавистной задачей.

— Карта местности

У дошкольника ещё нет алгоритма уборки, поэтому можно нарисовать для него «карту местности». Это может быть ватман или лист А4 с картинками или наклейками, которые будут обозначать «Лего-горы», «Остров зверей», «Город машин», «Кукольный замок». На контейнеры или полки нужно приклеить такие же значки, как и на карте. Скажите ребёнку, что игрушки не могут найти свои домики, их нужно расселить по городам, замкам и долинам.

— Робот

Предложите ребёнку побыть роботом: «Пиу…Бип-бип! Ты ро-бот! Делай три шага от стола. Команда выполнена. Собрать все кубики в коробку. Команда выполнена. Потанцевать. Команда выполнена. Мишку на полку». Если вы видите, что ребёнку становится скучно, предложите поменяться ролями: вы будете роботом, а он управлять вами, и так по очереди.

— Бомба

Заведите таймер на 10−20 минут и скажите ребёнку, что нужно убрать игрушки, пока бомба не взорвалась. Если ребёнок не любит «скоростные» игры, можно просто сказать ему, что убирать нужно всего лишь 10 минут до звонка таймера. А потом будет возможность заняться чем-то другим, что он любит.

— Сказка

Можно придумать для уборки сказку о волшебном городе Беспоряндии или рассказать о том, как зайчик потерялся среди гор игрушек. Примеры таких сказок можно найти в интернете. Запомните тот вариант сказки, который понравится вашему ребёнку, и разыграйте ее во время уборки.

— Пылесосный монстр

В шуточной форме скажите ребёнку: «Всем внимание! Происходит вторжение пылесосного монстрика! Он засасывает всё, что встречает на полу. Игрушки, спасайтесь!» Это должно выглядеть весело для ребенка, не переигрывайте, чтобы не напугать.

— Изобретатель

Собирать игрушки гораздо веселее с помощью какого-нибудь крутого приспособления. Это может быть ковёр-самолёт, роль которого может сыграть крышка из-под обувной коробки: в неё на лету можно собирать конструктор и переносить на место. Другой вариант — поезд из контейнеров, который забирает по пути пассажиров-игрушек, или клешне-нос (снежколеп), который ловит сбежавшие игрушки и сажает их в «ловушки» (контейнеры). — Клад

Расскажите ребёнку, что ему пришло письмо, в котором написано: «Где-то в комнате среди беспорядка спрятан волшебный клад, и он становится видимым только тогда, когда все вещи окажутся на своих местах». Пока ребёнок будет убирать, незаметно положите на видное место какой-то маленький сюрприз: наклейку, маленькую игрушку, сладость или давно забытую игрушку. Важно, чтобы подарок был небольшим. Нужно не покупать уборку, а создавать ассоциацию того, что наведение порядка — это приятное дело.

— Отправьте лишние игрушки в «отпуск»

Объясните ребёнку, что все игрушки, которые он не хочет убирать, отправляются в отпуск: «Они устали грустить на полу, им пора отдохнуть». Ребёнок начнет убирать любимые игрушки на место, чтобы он мог с ними вскоре поиграть. А те, что останутся на полу, спрячьте на месяц-другой в шкаф. Но будьте непреклонны и строго следуйте правилу: возвращать игрушки из отпуска раньше времени нельзя.

— Организуйте в комнате островок беспорядка

Чтобы ребёнку проще было принять факт уборки, можно разрешить ему оставить небольшой островок беспорядка в комнате. Объясните, что там можно не убирать, а вот остальную территорию нужно «очистить» от игрушек.

— Предложите принцип: «Я за тебя, ты за меня»

Скажите ребёнку: «Я вижу, что тебе ужасно не хочется убирать игрушки. Давай меняться? Я уберу твои игрушки, а ты выполнишь какое-нибудь моё дело: помоешь ложки, польёшь цветы, протрёшь пыль. Будем меняться?» Это отличный способ распределить работу по дому на всех членов семьи, ведь дети обычно с радостью берутся за дела взрослых. Некоторые домашние заботы вполне можно делегировать ребенку уже с 2−3 лет.