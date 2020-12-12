С ним можно и возвыситься, и опуститься на дно. Откуда в русском языке появился мат, для чего он нужен и почему подвержен цензуре

Для чего нам мат? Какие ощущения вы испытываете, когда материтесь? Откуда он взялся и почему подвержен цензуре? Существует несколько версий возникновения мата.

Мат пришёл к нам с так называемым «татаро-монгольским игом». Эту теорию опровергают историки, заявляя, что в тюркском языке среди кочевников мата никогда не было. К тому же опровергают эту версию берестяные грамоты Новгорода с матами, которые намного древнее, чем приход татар, и датируются они XII веком.

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Маты на этих берестяных грамотах соседствуют с элементами финской лексики — т. е. летописи писали не славяне, а местные полуславянизированные колонисты Рюрика финны. Это даёт основание для другой версии — мат принесли финно-угры, к тому же есть предположение, что вся Центральная Россия — это земля финских народов, которые пришли на неё с Волги за века до рождения Чингисхана и Батыя.

Мат — часть некой мистической культуры наших предков, он связан с тремя составляющими: половой акт, женские и мужские гениталии. Племена пращуров индоевропейцев придавали первостепенное значение детородной функции, а слова, связанные с детородными органами и функциями, считались сакральными, их использовали с особой осторожностью. Произнося их, человек получал огромную силу. Древние ругательства были сродни молитве, могли спасать от болезней, недугов, даровать хороший урожай, но могли навести порчу на род и лишить детородной функции. Их запрещали произносить просто так. Нарушали табу только колдуны. Это интересно: из истории. Матерные слова, это бранные слова, т. е слова на поле брани: когда воин выдохся и сил не остаётся, он произносит матерные слова — особые слова для экстренных ситуаций, которые сподвигают его на дальнейшее сражение.

В современном обществе мат, наряду с темой секса и денег, остаётся в ряду табуированных, т. е. запретных тем. Что означает мат для современного человека?

Мат — это экскременты души, которые люди выделят прилюдно. Запрет накапливает огромный запас энергии, и освобождение этой энергии несёт силу, которая снимает зажимы, психологическое напряжение, даёт эмоциональную разрядку и творит чудеса. Таким образом, мат носит терапевтический характер.

Мат — агрессия и оскорбления.

Мат — убедительный довод и утверждение аргументов, эмоциональное подкрепление. В том числе, когда необходимо показать силу, а другие слова не помогают — «Пусть говорят, что мат неприятен, зато любому дебилу понятен» (из сети).

С другой стороны, мат обедняет речь. Например, бранное слово может выражать восторг, недоумение, разочарование, т. е. целую палитру чувств. Вместо этого одно такое слово притупляет эмоциональную работу мозга.

В общем, наш мат удивителен! С ним можно возвыситься, обрести силу, включить ресурсы, снять стресс и опуститься на дно, если использовать мат не по назначению, и «через слово», просто так, не понимая его исконной сути.