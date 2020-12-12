Эхо недели: прорыв теплотрассы в Слуцке, запертая в автобусе девочка и закрытие границ Беларуси

Отдел новостей
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На этой неделе случчане сделали очень много добрых дел, обсуждали прорыв теплотрассы и девочку, запертую в автобусе. Между тем, в Беларуси закрывают наземные границы, а Международный олимпийский комитет применил санкции к белорусскому НОК.

Добрые дела

Постоянный читатель «Кур'ера» пожертвовал 150 рублей, чтобы несколько жителей Случчины могли подписаться на печатные номера газеты. «Я читаю сайт газеты „Кур'ер“ с 2008-го и ни разу за это не платил. Вот надо как-то сделать свой вклад», — написал он.

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Дети из Слуцка и района собрали для бездомных животных около 150 кг корма и ещё очень много чего. Всё отдали волонтёрам, спасающим животных.

Дети из Слуцка и района собрали для бездомных животных около 150 кг корма и много чего ещё
Фото: Слуцкий эколого-биологический центр учащихся
Продавец из Слуцка вернула женщине золотое украшение, которое та потеряла почти два года назад, когда мерила куртку.

Сотрудница «Кур'ера» помогла девочке, которая оказалась заперта в автобусе возле «Виленского» магазина. Школа и автопарк объяснили, почему это произошло. А вот, что по этому поводу думает слуцкий педагог.

Девочка из деревни уснула в школьном автобусе, а проснулась запертой, в темноте и за окном Слуцк
Автобус, в котором оказался заперт ребёнок. Слуцк, район улиц Виленская- Вокзальная, 8 декабря, 17.50
Случчане написали слова поддержки нашим футболистам, которые готовятся отстоять своё место в высшей лиге.

Девушки, которые открыли в Слуцке швейное производство, передали более 1000 масок медикам и пенсионерам.

Ещё один случчанин, Сергей, помог женщине, которая сидела в луже со сломанной ногой.

А если вы хотите не только сделать доброе дело, но и завести себе самого надёжного в мире друга, посмотрите вот эту публикацию.

Коронавирус

«Кур'ер» продолжает рассказывать про масочный режим. Почитайте, как его соблюдают в одной деревене под Слуцком.

Как соблюдают масочный режим в деревне под Слуцком. Фото
Продавец магазина в Замостье. Фото: Регина Мартынюк
Эпидемиологи попросили белорусов обойтись без корпоративов, шумных новогодних вечеринок и не ходить к детям на утренники.

Одна случчанка никак не могла добиться обследования на коронавирус, но тут попала в ДТП, ей сделали снимок лёгких, и оказалось, что они поражены.

В этом году (первые 9 месяцев) случчане провели на больничных в общей сложности около 690 лет.

Экономика

Политика

Происшествия

20-летнего случчанина обвиняют в том, что он воровал и продавал технику, а на вырученные деньги ездил на такси и покупал подарки девушке.

В городе и районе

В понедельник в Слуцке прорвало теплотрассу. Почти весь центр города на время остался без горячей воды и тепла. В том числе роддом и дом ребёнка. Но уже ночью прорыв устранили, и батареи в квартирах постепенно снова нагрелись.

На Комсомольской в Слуцке теплотрассу, движение перекрыто. Фотофакт

Почитать и посмотреть

Почитайте, какие легенды и поверья ходят в Греске — одном из самых крупных населённых пунктов Слуцкого района. Из материала вы узнаете, почему свадьбы объезжают вокруг Гресского парка, а также трагичную легенду о ведьме Палашке.

Греску - 540 лет. Аномальная зона, ведьмин камень и другие предания, в которые верят сельчане
А вот так Греск выглядит с высоты птичьего полёта летом. Фото: Алесь Достанко
Маленькие случчане прислали Дедушке Морозу очередную порцию писем. Почитайте, как они себя вели и какие добрые дела делали в этом году. И вот здесь тоже почитайте.

Также рекомендуем почитать, как работают литовские школы. Об этом «Кур'еру» рассказала учительница из Слуцка, которая побывала в Литве.

В четверг исполнился бы 81 год Анатолию Белому, основателю знаменитого на всю Беларусь частного музея в Старых Дорогах. Вот материал про музей и его основателя.

Жители Слуцка рассказали, приходилось ли им материально благодарить кого-то за услугу. Почитайте, как отличить благодарность и подарок от взятки.

А напрыканцы, каб крышачку падняць настрой, пачытайце добрую калядную гісторыю, як беларускаМЯЎнае кацянятка знайшло сваіх гаспадароў.

Як беларускаМЯЎнае кацяня знайшло свой дом. Калядная слуцкая гісторыя
Фота: Каця Ганчарэнка