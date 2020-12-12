Эхо недели: прорыв теплотрассы в Слуцке, запертая в автобусе девочка и закрытие границ Беларуси

На этой неделе случчане сделали очень много добрых дел, обсуждали прорыв теплотрассы и девочку, запертую в автобусе. Между тем, в Беларуси закрывают наземные границы, а Международный олимпийский комитет применил санкции к белорусскому НОК.

Добрые дела

Постоянный читатель «Кур'ера» пожертвовал 150 рублей, чтобы несколько жителей Случчины могли подписаться на печатные номера газеты. «Я читаю сайт газеты „Кур'ер“ с 2008-го и ни разу за это не платил. Вот надо как-то сделать свой вклад», — написал он.

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Дети из Слуцка и района собрали для бездомных животных около 150 кг корма и ещё очень много чего. Всё отдали волонтёрам, спасающим животных. Продавец из Слуцка вернула женщине золотое украшение, которое та потеряла почти два года назад, когда мерила куртку.

Сотрудница «Кур'ера» помогла девочке, которая оказалась заперта в автобусе возле «Виленского» магазина. Школа и автопарк объяснили, почему это произошло. А вот, что по этому поводу думает слуцкий педагог. Случчане написали слова поддержки нашим футболистам, которые готовятся отстоять своё место в высшей лиге.

Девушки, которые открыли в Слуцке швейное производство, передали более 1000 масок медикам и пенсионерам.

Ещё один случчанин, Сергей, помог женщине, которая сидела в луже со сломанной ногой.

А если вы хотите не только сделать доброе дело, но и завести себе самого надёжного в мире друга, посмотрите вот эту публикацию.

Коронавирус

«Кур'ер» продолжает рассказывать про масочный режим. Почитайте, как его соблюдают в одной деревене под Слуцком. Эпидемиологи попросили белорусов обойтись без корпоративов, шумных новогодних вечеринок и не ходить к детям на утренники.

Одна случчанка никак не могла добиться обследования на коронавирус, но тут попала в ДТП, ей сделали снимок лёгких, и оказалось, что они поражены.

В этом году (первые 9 месяцев) случчане провели на больничных в общей сложности около 690 лет.

Экономика

К неутешительным новостям. Белорусам «светит» рекордная инфляция .

. С 1 января цены на сахар в Беларуси отпустят «в свободное плавание».

Политика

Руководство Национального олимпийского комитета Беларуси в понедельник попало под жёсткие санкции Международного олимпийского комитета.

Международного олимпийского комитета. Власти Беларуси решили закрыть границы на выезд из страны. Но некоторых граждан запрет не коснётся .

. Тем временем в Слуцке стали везде вывешивать государственные флаги.

Происшествия

20-летнего случчанина обвиняют в том, что он воровал и продавал технику, а на вырученные деньги ездил на такси и покупал подарки девушке.

В городе и районе

В понедельник в Слуцке прорвало теплотрассу. Почти весь центр города на время остался без горячей воды и тепла. В том числе роддом и дом ребёнка. Но уже ночью прорыв устранили, и батареи в квартирах постепенно снова нагрелись.

Почитать и посмотреть

Почитайте, какие легенды и поверья ходят в Греске — одном из самых крупных населённых пунктов Слуцкого района. Из материала вы узнаете, почему свадьбы объезжают вокруг Гресского парка, а также трагичную легенду о ведьме Палашке. Маленькие случчане прислали Дедушке Морозу очередную порцию писем. Почитайте, как они себя вели и какие добрые дела делали в этом году. И вот здесь тоже почитайте.

Также рекомендуем почитать, как работают литовские школы. Об этом «Кур'еру» рассказала учительница из Слуцка, которая побывала в Литве.

В четверг исполнился бы 81 год Анатолию Белому, основателю знаменитого на всю Беларусь частного музея в Старых Дорогах. Вот материал про музей и его основателя.

Жители Слуцка рассказали, приходилось ли им материально благодарить кого-то за услугу. Почитайте, как отличить благодарность и подарок от взятки.

А напрыканцы, каб крышачку падняць настрой, пачытайце добрую калядную гісторыю, як беларускаМЯЎнае кацянятка знайшло сваіх гаспадароў.