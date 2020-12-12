В пятницу‚ 11 декабря‚ Денис Васько‚ генеральный директор‚ и Руслан Лукашенко‚ первый заместитель генерального директора‚ закончили свою трудовую деятельность на Слуцком сыродельном комбинате.

В понедельник‚ 14 декабря‚ к работе приступает новый руководитель холдинга. Об этом «Кур'еру» сообщили работники Слуцкого сыродельного комбината‚ в том числе сотрудники администрации. Официального комментария пока нет.

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Кадровая перестановка стала полной неожиданностью для коллектива. По словам работников‚ Денис Васько и Руслан Лукашенко много сделали для предприятия.

Напомним‚ Денис Васько занимал должность директора Слуцкого сыродельного комбината с 25 января 2019 года. В разные годы он руководил Молодечненским молочным комбинатом, Борисовским КХП, Минским мясокомбинатом. До Васько молочный холдинг возглавляли Николай Мисюк (с ноября 2017 по ноябрь 2018 года) и Анатолий Стецко (с октября 2003 года до ноября 2017-го).