Оставить нельзя выбросить: от каких вещей нужно избавиться перед Новым годом. Наводим порядок и привлекаем благополучие

С самого детства в каждом из нас живёт устойчивое убеждение, что Новый год — не просто ещё один виток планеты вокруг солнечного светила. И не новокупленный календарь на стене рабочего кабинета. И даже не та праздничная, весёлая и волнующая суета вокруг ёлки и ломящегося от яств стола. Новый год — это каждый раз — жизнь, как с чистого листа. Это ожидание чуда и вера в то, что оно непременно случится. Вот пробьют кремлевские куранты и — все пойдет по-новому!

Именно сейчас самое время критическим взором осмотреть своё жилище и прикинуть — а куда это новое поместится-то?! В углу сиротливо приютился сломанный пылесос, до которого никак руки не дойдут починить. На холодильнике — залежи старых чеков (планирование бюджета, вот как это должно было называться), в шкафу — гора одежды, которую жалко выкинуть, а на балконе… Ну, балкон в современных квартирах и задумывался, как аналог камеры хранения на железнодорожном вокзале, разве нет?

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От старых, ненужных вещей избавляться нужно обязательно. Помимо того, что они захламляют наши и без того небольшие жилища, они копят внутри себя пыль. Различные клещи, моль и другие паразиты плодятся и размножаются в недрах этого хлама, вызывая аллергию и другие неприятные заболевания. Гости, придя в ваш дом, могут быть неприятно поражены обилию всяческого мусора в вашей квартире, тогда как вы своим «замыленным» взглядом просто не замечаете его.

Вовсе не всегда нужно выкидывать старые вещи на помойку. Некоторым вполне можно дать «вторую жизнь», ведь одежда, которая стала маловата, или книги, которые не читаются, не нужны лично вам. Но прямо сейчас, вот в этот самый момент, кто-то очень хотел бы иметь возможность надеть эти симпатичные «варёные» джинсики и почитать тот незамысловатый любовный романчик.

С чего начать?

Различные статьи в СМИ советуют начинать разбор завалов по зонам: балкон, кладовая, кухня, прихожая и т. п. На самом деле, психологически это не очень оправданно: есть большой риск зависнуть в одной зоне, разгребая старые вещи, зачитываясь обнаруженными записочками, любовно разглаживая скомканные билеты в театр двухлетней давности, или примеряя платьица с первого курса института и предаваясь воспоминаниям.

Гораздо удобнее пройтись по комнатам, собирая однотипные вещи, хранящиеся без применения, и затем уже рассортировать их на несколько кучек: на выброс, в службу социальной помощи, для раздачи родственникам и друзьям и — ну случается же и такое — для собственного использования.

Что понадобится для работы?

Для того чтобы ваш большой труд по избавлению от ненужных вещей оказался производительным, а запал не прошёл после первого же часа возни со старьем, нужно правильно подготовиться.

Выберите свободный день заранее. Настройтесь на то, что вам предстоит утомительное копание в шкафах, ящиках и ящичках. Дайте себе слово не откладывать в сторонку полуистлевшие детские рисунки, принесённые вашим малышом из детского сада -дцать лет назад и не прикидывать в уме, где вы бы могли использовать эти древние, но совершенно чистые занавески на окна. Поверьте, к концу дня вы будете истощены физически и морально, поэтому запаситесь вещами, которые помогут поднять ваш боевой дух. Для одних это музыка, для других — что-то вкусненькое, чем крайне редко удается себя побаловать, третьим не обойтись без терапии особого рода: посещения спа, шопинга или кофейни по окончании работы.

Не стесняйтесь вознаградить себя за проделанный труд. И в следующий раз накопленные залежи будут разбираться с куда большим пылом и усердием.

Подготовьте тару для сбора и сортировки вещей. Это могут быть пакеты для мусора, полиэтиленовые мешочки, коробки. Не забудьте приготовить коробку для обнаруженных полезных вещичек — такие найдутся непременно! И пусть это будет именно коробочка — чтобы всё сразу было на виду.

Рабочий пылесос, веник, тряпочки для протирания пыли и грязи, ведёрко с водой — всё это предметы «быстрого реагирования». Расчистили место от мусора — сразу наведите в нём чистоту.

А теперь поговорим конкретно, от чего можно избавиться в той или иной жилой зоне.

Прихожая

Прихожая — то место, где чаще всего складируются предметы, утратившие своё предназначение и необходимость. Так что выбрасываем всё — старые газеты, заношенную обувь, ключи от прежних замков, квитанции, пустые и полупустые флакончики духов и прочие продукты косметической мысли — то, что попадается под руку перед самым выходом из дома и то, что сразу же при входе в дверь складывается в ящички и кладётся на полочки. Где благополучно и забывается.

Кухня

Сакральное место для каждой домохозяйки. Именно потому, что каждый из членов семьи так любит бывать в этой приятной во всех отношениях зоне, здесь и скапливается так много вещей, подлежащих уничтожению либо раздаче.

Что можно вынести с кухни и все будут только рады:

Надколотую и старую посуду. Гостям предложить — неловко, самим из нее есть — неприятно. Лучше такие чашки, ложки и тарелки убрать из дома, а затем купить новые, сверкающие и интересные посудные принадлежности.

Забитые в батарею полиэтиленовые пакеты — «для повторного использования», чашку с обмылками, тряпки для уборки со стола, которые страшно взять в руки, старые губки для мытья посуды, ждущие лучших времен; давно не используемые пластиковые контейнеры для еды — все это лишь рассадник пыли и неприятных запахов. Выбросьте это немедленно!

Неиспользуемая бытовая техника. Если она валяется в глубоких закромах уже более года, ожидая так и не свершившегося ремонта — скорее всего, его не будет. Никогда. Потому что у вас уже появились другие тостер, мясорубка или кофемолка взамен сломанных — уж наверняка, или мы готовы съесть наши шляпы. Если же техника в рабочем состоянии, но, по большому счету, вы и без нее прекрасно обходитесь — подарите или продайте её тому, кому она действительно необходима.

Неиспользуемая бытовая техника. Если она валяется в глубоких закромах уже более года, ожидая так и не свершившегося ремонта — скорее всего, его не будет. Никогда. Потому что у вас уже появились другие тостер, мясорубка или кофемолка взамен сломанных — уж наверняка, или мы готовы съесть наши шляпы. Если же техника в рабочем состоянии, но, по большому счету, вы и без нее прекрасно обходитесь — подарите или продайте её тому, кому она действительно необходима. Кухонные принадлежности — выцветшие от сотен стирок полотенца, запачканные донельзя фартуки и прихватки — всё это не способствует поднятию аппетита и желанию готовить. В шкафчиках наверняка найдется порванный пакет с сыпучим продуктом, задвинутый в дальний угол (хорошо, если обойдется без крупяных жучков). Также перетрясите все пакетики с приправами — утратившие годность выбрасываем без сожаления.

Пока не ушли с кухни — загляните в холодильник. Именно там многие хранят лекарства. Те, у которых истёк срок годности, хранить далее попросту опасно — вы на них понадеетесь в случае заболевания, а они не только не помогут, но ещё и навредят. Выброшенные лекарственные средства первой необходимости постарайтесь сразу же заменить новыми.

Ванная

Вы удивитесь, сколько в этой маленькой комнатке мест, где можно спрятать различные предметы, а потом о них благополучно забыть. Порванные хозяйственные перчатки, флаконы с остатками шампуня на дне, полувыжатые тюбики зубной пасты, использованные одноразовые бритвенные станки — это ещё не полный список. Учитывая атмосферу повышенной влажности в этом помещении, здесь могут быстро испортиться даже вещи ежедневной необходимости: стиральный порошок в картонных коробках слеживается и превращается в камень, а мыло может «таять» в руках и оставлять лужицы слизи в мыльнице.

Примите как данность — туалет и ванная должны быть оплотом гигиены и чистоты. Всё, что в эти рамки не вписывается, подлежит уничтожению или выносу за пределы помещения.

Шкафы, шкафчики, гардеробы, комоды

Эта разновидность мебели приветствует нас в каждой жилой зоне: гостиная, детская, спальня… Что нужно поискать в них на предмет выбрасывания:

Высохшие ароматизированные саше; косметические принадлежности — тушь, тени, помада — с истекшим сроком годности или те, которыми не пользовались, по меньшей мере, 6−7 месяцев;

Сломанные ручки, засохшие фломастеры, огрызки карандашей и прочие канцелярские принадлежности, при взгляде на которые берёт оторопь;

Одежду, которая никому никогда не пригодится: старые трусы, носки без пары, носки с дырками (даже парные, они вряд ли будут когда-либо надеты), застиранные футболки (не вздумайте ходить в них дома — ваши домочадцы достойны большего уважения к ним), вещи из дешёвой синтетики, а также в катышках и пятнах;

Постельное бельё сильной степени изношенности, а также линялое и нелюбимое;

Бижутерию, купленную давным-давно, потерявшую блеск и красоту, которую даже детям на игрушки отдать стыдно.

Что ещё выбросить из жизни?

Бывает так, что в квартире — чистота и порядок, все вещи стоят на своих местах, вокруг — ничего лишнего, но на душе сумрачно, потому что часть предметов на полках и в шкафах — подарены кем-то наобум, не вписываются в интерьер или просто несут плохие воспоминания. Избавьтесь от них. Передарите, сдайте в комиссионный магазин, продайте на интернет-аукционе и т. д. А взамен приобретите то, что нравится вам, несёт тепло и уют. Кто сказал, что хорошее настроение нельзя купить в магазине?

Проверьте свой телефон и удалите контакты людей, с которыми не общались несколько лет и вряд ли уже будете созваниваться.

Постарайтесь взглянуть на обстановку в квартире взглядом гостя, впервые вошедшего в дом. Может быть, подсознательно вы давно поняли, что старый диван в гостиной ее не украшает, а кухонный стол несколько лет нуждается в замене на новый. И лишь привычка к этим вещам мешала вам воспринимать их как предметы, нуждающиеся в исключении из жизненного пространства.

Оставить нельзя выбросить

Вариант сценария, по которому под конец приборки в мусорный мешок летит всё, что попало под руку, весьма вероятен. Так где же пролегает граница, по которой мы определяем, что вещь не нужно выкидывать, а следует сохранить?

Добротные старые предметы одежды можно сдать в службу социальной поддержки населения. Также там всегда рады принять игрушки, книги, диски с фильмами и играми, годные к использованию канцтовары.

Ветошь постоянно востребована в гараже — и вам хватит, и сосед по блоку рад будет.

Антиквариат и винтажные вещи имеют свойство дорожать с каждым годом, и на их продаже ваши правнуки могут хорошо обогатиться. Самое главное — не считать винтажной любую старую телогрейку или шапку-ушанку, которые нашлись в глубине антресолей.

Детские вещи в хорошем состоянии выбрасывать не нужно — им всегда будут рады ваши знакомые или родные с малышами.

Возможно, в вашей «избавительной» коробочке прямо сейчас лежит пара-тройка предметов, которые вам точно никогда не пригодятся. Но вы отчетливо понимаете, что эти вещи — напоминание о самых лучших, самых счастливых моментах вашей жизни.

Оставьте их у себя. Приближается Новый год, и душа замирает в предвкушении чуда. Возможно, уже завтра в вашу жизнь войдет что-то новое, приятное и доброе, взамен того ненужного, что было оставлено в старом году. Но вы будете знать совершенно точно — что бы ни случилось, с вами всегда будут чистота в доме, порядок в шкафах и на полках и ваши три любимые старые ненужные вещи.