«Йога под «Лампой». Зачем и кому надо делать позу верблюда

РАНЕЕ. «Йога под «Лампой». Какая асана поможет уменьшить боль во время ПМС
Вторая асана, которую мы вам покажем, называется Уштрасана. По-простому — поза верблюда.
Польза от позы Уштрасана
Эта асана улучшает работу щитовидной железы и половых желёз, делает крепче плечи, спину, руки, грудь и бёдра, раскрывает грудную клетку. Её полезно выполнять при нарушениях работы мочеполовой системы. Асана избавляет от усталости, плохого настроения и депрессии.
Противопоказания
Эту асану надо с осторожностью выполнять людям, которые страдают гипертонией, гиперфункцией щитовидной железы. Также если есть проблемы с позвоночником и шеей.
Как правильно выполнять
- Становимся на колени, они должны быть на ширине таза.
- Прогибаемся назад и опускаем ладони на пятки.
- Делаем вдох и на выдохе прогибаемся в груди и пояснице, запрокидывая голову назад. Бёдра должны располагаться перпендикулярно полу, а ягодицы должны быть напряжены.
- Своё тело держим за счёт напряжения мышц ног.
- Находимся в этом положении 20−30 секунд, дышим ровно.
Хотите попробовать йогу, полюбить её, а также узнать больше о женских практиках — подписывайтесь на Instagram-аккаунт Виктории Капской.