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«Йога под «Лампой». Зачем и кому надо делать позу верблюда

Lampa
Lampa
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Женский проект Lampa продолжает рубрику «Йога под «Лампой». Мы будем публиковать асаны и рассказывать, как они благотворно влияют на женский организм. Показывает асаны Виктория Капская, автор женского проекта Lampa, которая уже более двух лет практикует йогу.

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Вторая асана, которую мы вам покажем, называется Уштрасана. По-простому — поза верблюда.

Польза от позы Уштрасана

Эта асана улучшает работу щитовидной железы и половых желёз, делает крепче плечи, спину, руки, грудь и бёдра, раскрывает грудную клетку. Её полезно выполнять при нарушениях работы мочеполовой системы. Асана избавляет от усталости, плохого настроения и депрессии.

Противопоказания

Эту асану надо с осторожностью выполнять людям, которые страдают гипертонией, гиперфункцией щитовидной железы. Также если есть проблемы с позвоночником и шеей.

Как правильно выполнять

«Йога под «Лампой». Зачем и кому надо делать позу верблюда

  1. Становимся на колени, они должны быть на ширине таза.
  2. Прогибаемся назад и опускаем ладони на пятки.
  3. Делаем вдох и на выдохе прогибаемся в груди и пояснице, запрокидывая голову назад. Бёдра должны располагаться перпендикулярно полу, а ягодицы должны быть напряжены.
  4. Своё тело держим за счёт напряжения мышц ног.
  5. Находимся в этом положении 20−30 секунд, дышим ровно.

Хотите попробовать йогу, полюбить её, а также узнать больше о женских практиках — подписывайтесь на Instagram-аккаунт Виктории Капской.

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Виктория Капская

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тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

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