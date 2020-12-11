«Йога под «Лампой». Зачем и кому надо делать позу верблюда

Женский проект Lampa продолжает рубрику «Йога под «Лампой». Мы будем публиковать асаны и рассказывать, как они благотворно влияют на женский организм. Показывает асаныавтор женского проекта Lampa, которая уже более двух лет практикует йогу.

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Вторая асана, которую мы вам покажем, называется Уштрасана. По-простому — поза верблюда.

Польза от позы Уштрасана

Эта асана улучшает работу щитовидной железы и половых желёз, делает крепче плечи, спину, руки, грудь и бёдра, раскрывает грудную клетку. Её полезно выполнять при нарушениях работы мочеполовой системы. Асана избавляет от усталости, плохого настроения и депрессии.

Противопоказания

Эту асану надо с осторожностью выполнять людям, которые страдают гипертонией, гиперфункцией щитовидной железы. Также если есть проблемы с позвоночником и шеей.

Как правильно выполнять

Становимся на колени, они должны быть на ширине таза. Прогибаемся назад и опускаем ладони на пятки. Делаем вдох и на выдохе прогибаемся в груди и пояснице, запрокидывая голову назад. Бёдра должны располагаться перпендикулярно полу, а ягодицы должны быть напряжены. Своё тело держим за счёт напряжения мышц ног. Находимся в этом положении 20−30 секунд, дышим ровно.