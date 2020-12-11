«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 10 декабря. Заработная плата от 800 до 2500 рублей.
2000−2500 рублей
1. Начальник службы по идеологической работе и социальным вопросам
Образование: высшее профессиональное.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы от 5 лет
- способность грамотно излагать свои мысли
- умение справляться с большим объёмом работ в интенсивных условиях труда, систематизировать большой объём информации
- навыки эффективного взаимодействия с людьми, исполнительность, ответственность, инициативность, умение эффективно работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость
- опыт работы от 3-х до 6-ти лет.
Наниматель: ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».
2. Начальник строительного участка
Образование: высшее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы от 3-х лет
- наличие квалификационного аттестата РУП «Белстройцентр» (обязательно)
- практические навыки работы в программе AutoCAD, сметных программах; уверенный пользователь MS Office (Word, Excel).
Наниматель: ООО «ЕАА-Спецстрой».
От 1430 рублей
Заведующий производством кулинарии
Образование: высшее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы от 2-х лет.
Наниматель: ОДО «Виталюр».
От 1280 рублей
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Образование: общее среднее, пятый квалификационный разряд.
Наниматель: открытое акционерное общество «ВОЛАТАВТО».
От 1000 рублей
Слесарь по ремонту автомобилей
Образование: профессионально-техническое.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- второй квалификационный разряд
- ремонт грузовых автомобилей.
Наниматель: частное торгово-производственное унитарное предприятие «Автоспецсила».
От 982 рублей
Зоотехник
Образование: высшее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- стаж работы не менее 3-х лет.
Наниматель: открытое акционерное общество «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».
От 900 рублей
Агент по продажам
Образование: среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- занятость 5 дней в неделю по 3,5 часа в день, с 18.00 до 21.30
- дисциплина и самоорганизация: эффективно трудиться и постоянно развиваться
- честность с клиентами и руководством, а также поддержка имиджа и репутации компании.
Наниматель: ООО «КТ МАЗ».
От 855 рублей
Ветеринарный фельдшер
Образование: среднее специальное.
Наниматель: ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».
От 800 рублей
Водитель автомобиля
Образование: общее среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- пятый квалификационный разряд.
Наниматель: КУП «Слуцкводоканал».
От 800 рублей
Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ
Образование: среднее специальное.
Наниматель: КУП «Слуцкое ЖКХ».