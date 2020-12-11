«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 10 декабря. Заработная плата от 800 до 2500 рублей.

2000−2500 рублей

1. Начальник службы по идеологической работе и социальным вопросам

Образование: высшее профессиональное.

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Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы от 5 лет

способность грамотно излагать свои мысли

умение справляться с большим объёмом работ в интенсивных условиях труда, систематизировать большой объём информации

навыки эффективного взаимодействия с людьми, исполнительность, ответственность, инициативность, умение эффективно работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость

опыт работы от 3-х до 6-ти лет.

Наниматель: ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

2. Начальник строительного участка

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы от 3-х лет

наличие квалификационного аттестата РУП «Белстройцентр» (обязательно)

практические навыки работы в программе AutoCAD, сметных программах; уверенный пользователь MS Office (Word, Excel).

Наниматель: ООО «ЕАА-Спецстрой».

От 1430 рублей

Заведующий производством кулинарии

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы от 2-х лет.

Наниматель: ОДО «Виталюр».

От 1280 рублей

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Образование: общее среднее, пятый квалификационный разряд.

Наниматель: открытое акционерное общество «ВОЛАТАВТО».

От 1000 рублей

Слесарь по ремонту автомобилей

Образование: профессионально-техническое.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

второй квалификационный разряд

ремонт грузовых автомобилей.

Наниматель: частное торгово-производственное унитарное предприятие «Автоспецсила».

От 982 рублей

Зоотехник

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

стаж работы не менее 3-х лет.

Наниматель: открытое акционерное общество «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».

От 900 рублей

Агент по продажам

Образование: среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

занятость 5 дней в неделю по 3,5 часа в день, с 18.00 до 21.30

дисциплина и самоорганизация: эффективно трудиться и постоянно развиваться

честность с клиентами и руководством, а также поддержка имиджа и репутации компании.

Наниматель: ООО «КТ МАЗ».

От 855 рублей

Ветеринарный фельдшер

Образование: среднее специальное.

Наниматель: ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».

От 800 рублей

Водитель автомобиля

Образование: общее среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

пятый квалификационный разряд.

Наниматель: КУП «Слуцкводоканал».

От 800 рублей

Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ

Образование: среднее специальное.

Наниматель: КУП «Слуцкое ЖКХ».