Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Этим летом в центре Слуцка (ул.Ленина, 150) открылся фирменный магазин кондитерской фабрики «Красный пищевик». «Кур'ер» посмотрел, какую новую и необычную продукцию там можно приобрести.



Мини-зефирки «Ёшик» для детей

Зефир «Ёшик» — кладезь витаминов А, С, Е и D3, которые нужны для молодого и растущего организма. Мини-зефирки не содержат искусственных красителей, зато в них есть пектин, который восстанавливает микрофлору пищеварительного тракта. Эта сладость представлена с бананом, персиком, малиной с добавлением йогурта, творога и ягод. В каждой упаковке зефира есть детская раскраска с разными героями.

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Зимний зефир

Это зефир в шоколаде «Бобруйский» со вкусами мандарина и вишни с корицей. Лёгкий, воздушный и не приторный. Такой зефир станет настоящим угощением к новогодним праздникам.

Бобруйская «нутелла»

Паста halWOW из фундука с какао подходит для любителей вкусного завтрака.

Белковая арахисовая паста

Новая арахисовая паста halWOW содержит 33% белка. В ней абсолютно нет сахара, поэтому это настоящая находка для тех, кто придерживается правильного питания.

Мёд липовый и цветочный

То, что мёд можно купить только на пасеке, — это миф. Липовый и цветочный мёд в фасовке «Красного пищевика» самый что ни на есть натуральный, без сахара. Его качество проверяется аккредитованной лабораторией.

Зелёная «линейка» NanoFit

Покупатели уже оценили сладости без добавления сахара NanoFit — зефир, халву, мармелад и драже. Это низкокалорийная продукция, которая поможет не сорваться на диете, улучшить работу кишечника. Конечно же, есть её стоит понемногу.

Сливовый пат и сливовый зефир

Фруктовый мармелад «Сливовый пат» — ретро-продукт, который появился не просто так. Когда фабрика готовилась к своему 150-летнему юбилею, специалисты собирали материал для памятной книги. В Национальном архиве Республики Беларусь они нашли старинные рецептуры фруктовых, ягодных, а также овощных мармеладов.

Специалисты по крупицам собрали рецепт, добавив немного новизны. Благодаря этому и появился «Сливовый пат». Продукт, как и раньше, не имеет в составе красителей и ароматизаторов. В мармеладе много витамина С и антиоксидантов. Это отличное средство для поддержания здоровья кожи и костей, укрепления иммунной системы, профилактики диабета. К тому же в нём содержится пектин, который важен для стабилизации обмена веществ и очищает организм от токсинов.

«Розочки»

Это натуральный и элитный зефир ручной работы. Кофейный с корицей, с ароматами липы, розы, жасмина, лаванды. Такой зефир можно упаковать в красивую картонную коробку, и получится шедевральный подарок ручной работы.

Новогодние подарки и подарочные наборы

До Нового года осталось 20 дней, а утренники ещё ближе. В магазине «Красный пищевик» продают кулёчки со сладостями, которые можно взять для малышей в детский сад. Стоит такой небольшой набор из шести видов сладостей (один из них — зефир «Розочка») от 1 до 2,4 рубля.

Продаются новогодние подарки и большего размера. Интересно, что есть наборы сладостей, на которых есть готовые поздравления для мам, учителей, врачей, новогодние. Это такие готовые «съедобные» открытки.

Как найти магазин «Красный пищевик»

ОАО «Красный пищевик» УНП 700 067 279