Этим летом в центре Слуцка (ул.Ленина, 150) открылся фирменный магазин кондитерской фабрики «Красный пищевик». «Кур'ер» посмотрел, какую новую и необычную продукцию там можно приобрести.


Мини-зефирки «Ёшик» для детей

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Зефир «Ёшик» — кладезь витаминов А, С, Е и D3, которые нужны для молодого и растущего организма. Мини-зефирки не содержат искусственных красителей, зато в них есть пектин, который восстанавливает микрофлору пищеварительного тракта. Эта сладость представлена с бананом, персиком, малиной с добавлением йогурта, творога и ягод. В каждой упаковке зефира есть детская раскраска с разными героями.

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Зимний зефир

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Это зефир в шоколаде «Бобруйский» со вкусами мандарина и вишни с корицей. Лёгкий, воздушный и не приторный. Такой зефир станет настоящим угощением к новогодним праздникам.

Бобруйская «нутелла»

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Паста halWOW из фундука с какао подходит для любителей вкусного завтрака.

Белковая арахисовая паста

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Новая арахисовая паста halWOW содержит 33% белка. В ней абсолютно нет сахара, поэтому это настоящая находка для тех, кто придерживается правильного питания.

Мёд липовый и цветочный

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

То, что мёд можно купить только на пасеке, — это миф. Липовый и цветочный мёд в фасовке «Красного пищевика» самый что ни на есть натуральный, без сахара. Его качество проверяется аккредитованной лабораторией.

Зелёная «линейка» NanoFit

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Покупатели уже оценили сладости без добавления сахара NanoFit — зефир, халву, мармелад и драже. Это низкокалорийная продукция, которая поможет не сорваться на диете, улучшить работу кишечника. Конечно же, есть её стоит понемногу.

Сливовый пат и сливовый зефир

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Фруктовый мармелад «Сливовый пат» — ретро-продукт, который появился не просто так. Когда фабрика готовилась к своему 150-летнему юбилею, специалисты собирали материал для памятной книги. В Национальном архиве Республики Беларусь они нашли старинные рецептуры фруктовых, ягодных, а также овощных мармеладов.

Специалисты по крупицам собрали рецепт, добавив немного новизны. Благодаря этому и появился «Сливовый пат». Продукт, как и раньше, не имеет в составе красителей и ароматизаторов. В мармеладе много витамина С и антиоксидантов. Это отличное средство для поддержания здоровья кожи и костей, укрепления иммунной системы, профилактики диабета. К тому же в нём содержится пектин, который важен для стабилизации обмена веществ и очищает организм от токсинов.

«Розочки»

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Это натуральный и элитный зефир ручной работы. Кофейный с корицей, с ароматами липы, розы, жасмина, лаванды. Такой зефир можно упаковать в красивую картонную коробку, и получится шедевральный подарок ручной работы.

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Новогодние подарки и подарочные наборы

До Нового года осталось 20 дней, а утренники ещё ближе. В магазине «Красный пищевик» продают кулёчки со сладостями, которые можно взять для малышей в детский сад. Стоит такой небольшой набор из шести видов сладостей (один из них — зефир «Розочка») от 1 до 2,4 рубля.

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Продаются новогодние подарки и большего размера. Интересно, что есть наборы сладостей, на которых есть готовые поздравления для мам, учителей, врачей, новогодние. Это такие готовые «съедобные» открытки.

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке
У фирменного магазина «Красный пищевик» два входа. Один — со стороны улицы, второй — со двора.

Как найти магазин «Красный пищевик»

Арахисовая паста и другие сладости без сахара. Какие новинки продаёт «Красный пищевик» в Слуцке

ОАО «Красный пищевик» УНП 700 067 279